Deze Volkswagen-bus heeft meer pk’s dan een Golf R

Volkswagen laat een nieuwe versie zien van de ID.Buzz genaamd de GTX. De sportieve variant van het elektrische busje heeft meer pk’s dan een Golf R.

Het GTX-label kennen we al van andere elektrische auto’s van het merk. Aangezien de ID.Buzz op hetzelfde MEB-platform staat als bijvoorbeeld de ID.4 en ID.7, waarom zou je er geen snelle versie van maken?

Volkswagen ID.Buzz GTX

Vergelijken met die ID.7 GTX is snel gemaakt. De Volkswagen ID.Buzz GTX heeft ook 340 pk dat voortkomt uit twee elektromotoren, een op de voor- en een op de achteras. De vierwielaangedreven bus mag daardoor met de verlengde wielbasis 1.600 kilogram trekken met de korte wielbasis 1.800 kilogram.

De Volkswagen ID.Buzz GTX met de lange wielbasis heeft daarentegen wel een ander voordeel ten opzichte van de kortere variant. Doordat de wielen verder uit elkaar staan, kan je kiezen voor een groter 86 kWh accupakket in plaats van een 79 kWh accupakket.

Met de grote batterij kan de bus tot 200 kW laden en met de kleinere accu tot 185 kW. Hierdoor laadt de accu van 10 naar 80 procent in zo’n 26 minuten. Wat de actieradius van de Buzz GTX is, laat het merk nog niet weten.

Sportieve bus

Verder ziet de Volkswagen ID.Buzz GTX er sportiever uit dan de andere uitvoeringen. Zo is de rode kleur enkel leverbaar op dit model, is de grille anders en heeft het model andere mistlampen.

In het interieur zijn sportievere stoelen geplaatst en herinneren alle GTX-labels je eraan dat jij in jouw Volkswagen-bus meer pk’s hebt dan in een Golf R.

Topsnelheid Golf R

De Volkswagen ID.Buzz GTX verslaat overigens de Golf R niet. Zo is de topsnelheid begrensd op 160 kilometer per uur. Die van de Golf R zie je in onderstaande video.