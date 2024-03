Deel dit: Share App Mail Tweet

Cabrio voor 10.000 euro: is de Peugeot 308 CC een goede optie?

Joehoe… de lente is weer begonnen! Ineens bekruipt je weer het gevoel hoe fijn het zou zijn in een cabrio te rijden, zon op je bol, wind in de haren… Je bent gelukkig nuchter genoeg om te bedenken dat je bij slecht weer ook dicht wilt rijden, zonder zo’n flapperend dakje. En dat voor 10.000 euro.

Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een leuke cabrio voor 10.000 euro. Vind je de Peugeot 308 CC niets. Bekijk dan de occasion van dinsdag of wacht op die van zaterdag.

Peugeot 308 CC (2007 – 2013)

Tja, wat wil je? Je kiest niet voor niets een Peugeot, die zo Frans is als een stokbrood. Het heerlijk soepele rijcomfort is de allesoverheersende eigenschap, ook van deze 308 CC. Lekker toeren over een slingerweggetje is puur genot, wat doen prestaties ertoe? Trouwens, de 1,6 THP is met 115 kW/156 pk sterk en soepel genoeg. De CC is wel zo’n 200 kg zwaarder dan een normale 308 en die massa merk je ook.

Naar verhouding valt het verbruik rond 1 op 13 met de THP-motor nog best mee. De ruimte op de achterbank is te krap voor volwassenen. In Diepenheim staat een zwarte 1.6 THP ‘Féline’ (2011, 145.000 km) voor € 8.950. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Hier moet je op letten bij de cabrio

Een bijzondere constructie in de 1.6 THP-motor is de waterpomp, die elektronisch wordt aangestuurd. Het komt voor dat dit niet werkt, waardoor de motor heetloopt. Als dat niet wordt opgemerkt, kan dat funest zijn voor de motor.

Het komt ook voor dat de motor slecht loopt of steeds afslaat. Oorzaak is dan een inwendige lekkage van koelvloeistof die kan doordringen in de centrale computer en die kan daar niet tegen. Op zich is dat een kleinigheid, maar het is veel werk om de boel weer schoon en droog te krijgen.