Deel dit: Share App Mail Tweet

Video: dit is de gloednieuwe BMW Vision Neue Klasse X

Niet iedereen leek de afgelopen jaren gecharmeerd van de ontwerpen die van de Bayernse tekentafel kwamen. Wellicht brengt deze nieuwe BMW Vision Neue Klasse X daar verandering in.

De in september onthulde Neue Klasse, deze sedan, viel namelijk bij velen in de smaak. Deze SUV-variant deelt die designtaal, al konden de Duitsers het niet laten ook hier een gewaagd setje nieren op de voorkant te tekenen.

Nieuwe grille van de EV verwijst terug naar klassiekers

Toch zouden de puristen deze grille moeten kunnen waarderen. De vorm verwijst namelijk terug naar de langwerpige nieren van klassieke BMW-modellen. Minder klassiek is het feit dat er een verlichte ledstrip om de grille van de SUV heen zit. SUV zeggen we, maar laat dat BMW niet horen. De Duitsers spreken liever over een SAV, wat staat voor Sports Activity Vehicle.

Wat verder opvalt is de grote wielbasis en korte overhang, wat vermoedelijk zal resulteren in een ruim interieur. Dat gevoel van ruimte wordt versterkt door het enorme glazen dak van de BMW Vision Neue Klasse X.

Interieur van de BMW Vision Neue Klasse X

Ondanks het futuristisch ontworpen interieur met een opvallende kleurstelling, lijkt de binnenkant al voor een deel productierijp. Naast tal van duurzame materialen materialen zoals gerecyclede visnetten, zien we een ouderwetse (en dus niet-digitale) binnenspiegel, knoppen op het stuur en een parallellogramvormig centraal scherm.

Een instrumentenpaneel direct achter het stuur vind je niet in de BMW Vision Neue Klasse X. De rijinformatie wordt afgebeeld op een head-up display dat over de gehele breedte van de voorruit strekt en zelf in te delen is.

EV kan 300 kilometer laden in 10 minuten

De BMW Vision Neue Klasse X wordt voorzien van een nieuwe, zesde generatie eDrive-techniek waarmee de actieradius met wel 30 procent zou groeien.

Daarnaast vind je in de elektrische auto een 800 volt-boordnet dat indrukwekkende snellaadmogelijkheden met zich meebrengt. Zo zou je volgens BMW in 10 minuten tot wel 300 kilometer actieradius moeten kunnen laden. De nieuwe wielen en het nieuwe, EV-gerichte remsysteem zouden de efficiëntie verder ten goede komen.

BMW Vision Neue Klasse X vanaf 2025 in productie

Belangrijk is dat hij zal rijden als een echte BMW. “Het rijplezier dat de kern van BMW vormt, wordt naar een hoger niveau getild met een speciaal voor Neue Klasse ontwikkeld onderstel.” In totaal zijn er vier hoofdcomputers – of zoals BMW zegt: ‘super-brains’ – die dit onderstel en de rest van de auto aansturen.

“BMW toonde met de sedan op de IAA in München al een glimp van de toekomst van het merk. Nu laat het zien hoe BMW de toekomst van zijn X-modellen eruit ziet”, stelt het merk. Op die toekomst hoef je niet heel lang te wachten. De BMW Neue Klasse X gaat volgend jaar in productie en zal worden gebouwd in Hongarije.