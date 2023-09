Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze sedan is de eerste Neue Klasse-BMW en gaat in productie

De kop van dit artikel klopt niet helemaal. Neue Klasse is een term die BMW ook tussen 1962 en 1972 al gebruikte voor een reeks modellen. De term past het merk opnieuw toe. Deze sedan is het eerste model van de nieuwe reeks!

En dat is geen leuk marketingpraatje. Er is bijvoorbeeld een compleet nieuw platform ontwikkeld voor de auto’s. In eerste instantie staan er een middelgrote SUV en een sedan op de planning. De sedan mag aftrappen.

De eerste Neue Klasse-BMW

Dit studiemodel, de iVision Neue Klasse, is niet als de eerder getoonde iVision Dee een carrosserie die wordt geschouwd als een blanco canvas om nieuwe technieken op te tonen.

Deze conceptcar stippelt de route uit voor een daadwerkelijk productiemodel. De carrosserievorm van deze sedan gaat echt in productie.

Desondanks is het nog een echte conceptcar. Zo zijn de sideskirts, de bumper en de diffuser niet van kleur voorzien om te tonen dat ze van gerecycled materiaal zijn gemaakt.

Wat verder opvalt, is de nieuwe interpretatie van de nierengrille met daarin de koplampen verwerkt.

Geen klokkenpaneel

Een belangrijke feature van de Neue Klasses is het nieuwe BMW Panoramic Vision. Dit betekent dat de auto geen klokkenpaneel meer heeft, maar de onderrand van de voorruit wordt gebruikt als een goot head-up display.

Informatie over muziek, navigatie, bellen of actieradius zie je dus allemaal in je ruit.

🪞 Spiegels? BMW plaatst in het interieur van de Neue Klasse een ouderwetse spiegel en benadrukt dat een camera niet altijd de beste optie is.

De Neue Klasse conceptcar heeft nog wel een centraal display, al gaat die in de toekomst wellicht verdwijnen.

Efficiënter, maar nog wel BMW

Onderhuids zijn de nieuwe BMW’s 25 procent efficiënter, hebben ze 30 procent meer actieradius en kunnen ze 30 procent sneller laden dan huidige elektrische modellen.

BMW belooft daarbij dat de nieuwe auto’s leuk zijn om mee te rijden en dat je alle toeters en bellen met een druk op de knop uit kan zetten in een speciale rijmodus.