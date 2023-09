Deel dit: Share App Mail Tweet

Uw Garage – Hoe Joop Moesbergen zijn BMW 6 1/2 Cabriolet bouwde

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Joop Moesbergen had een auto en tijd over en bouwde zijn eigen… ja, wat is het eigenlijk? Een BMW 6½ cabriolet?

‘Ik kocht deze auto als donor voor een andere BMW 6-serie die ik ging restaureren. Maar die andere auto is er een uit de eerste serie en dit is een tweede serie. Die eerste serie is bij Karmann gebouwd en de tweede bij BMW. Alles is anders: de spatborden, de deuren, niets past.

Besloot een cabriolet te maken

Dat wist ik vooraf niet, maar ik had dus een auto gekocht die ik niet kon gebruiken. Wat moest ik ermee? Hij was slecht, vooral het plaatwerk, maar naar de sloop brengen was zonde, want hij liep netjes.

Plaatwerken kan ik best goed, dus toen ik van een kennis een rijdende 735 kon overnemen, kreeg ik een ingeving. De andere restauratie was klaar, ik had dus tijd over en besloot een cabrio te gaan maken uit de onderdelen van beide auto’s. Dan hoef ik me niet te vervelen.

BMW doormidden geslepen

Ik heb de auto opgespannen op de brug, zodat alles goed op maat stond. Dus niet zomaar wat doen, nee, zuiver meten met de laser. Daar ben ik een volle dag mee bezig geweest en heb toen de auto gewoon doormidden geslepen.

Ik heb er zoveel mogelijk achter de voorstoelen uit gehaald, de achterste wielkasten waren mijn grenzen. De voor- en achterkant zijn toen naar elkaar toe geschoven en alles is vastgezet met kokerprofielen.

Ronddraaien als aan een spit

Ik heb een constructie gemaakt waarin ik de koets kon ronddraaien als aan een spit. Zo kon ik eerst alles vastzetten en daarna goed doorlassen. De dorpels heb ik nieuw gemaakt uit twee millimeter staal, veel dikker en dus steviger dan het origineel.

Het is een grote koker die loopt van de achterwielkast naar het schutbord. Ik heb er eigenlijk een omgekeerde brugconstructie in gemaakt en dat is goed gelukt: er zit geen beweging in. Je kan de auto zo op een tweekolomsbrug zetten, er gebeurt niets.