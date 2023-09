Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe ruim 730.000 Nederlanders hun winterbanden vernaggelen

Het is niet aan te raden om in de zomer door te rijden op winterbanden. En toch doen ruim 730.000 Nederlanders het. Waarom?

Uit onderzoek van de Bovag blijkt dat 7,8 procent van de Nederlandse auto’s in de zomer op winterbanden staat. Inspecteurs van de Bovag controleerden vorige maand in Amsterdam, Arnhem, Roermond en Utrecht 1248 voertuigen, waarvan 97 het winterrubber er nog onder hadden.

Een derde op vierseizoenenbanden

Opvallend was verder dat bijna een derde van de auto’s was voorzien van vierseizoenenbanden. Die bieden het hele jaar door een mooi compromis en worden de laatste jaren steeds populairder.

Veel meer auto’s op winterbanden

Overigens is het percentage van de mensen dat in de zomer doorrijdt op winterbanden in 2023 gestegen ten opzichte van vorige jaren, toen het nog op 5,5 procent lag. Dat kwam in 2021 overeen met bijna 500.000 auto’s. Nu is dat 46 procent meer.

Banden sluitstuk op de begroting

De Bovag kwam meer gekke dingen tegen tijdens de inspectie in augustus. Veel personenauto’s stonden op een mix van bandenmerken en -soorten, soms zelfs op de aangedreven as. Volgens de organisatie suggereert het dat banden vaak een ondergeschoven kindje zijn in het budget voor de autokosten.

Slechter verbruik, meer slijtage

Terugkomend op de winterbanden. Die zijn gemaakt van zachter rubber dan zomerbanden en hebben een profiel met extra groeven. Bij hogere temperaturen verslechteren ze de wegligging, zegt de Bovag, met een langere remweg, een hogere rolweerstand, meer slijtage en een slechter verbruik tot gevolg.

Hoe herken je winterbanden?

Een winterband herken je niet alleen aan het profiel, met de gekartelde groefjes, maar ook aan het logo op de zijkant met de sneeuwvlok in een drietoppige berg (Three Peak Mountain Snow Flake). Ook geeft de fabrikant zo’n winterband vaak een naam waarin de woorden ‘sneeuw’, ‘kou’ of ‘ijs’ voorkomen.