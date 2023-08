Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Volkswagen Passat is zo comfortabel als een Pheaton, volgens VW

Het D-segment is in Nederland niet meer wat het was. De Ford Mondeo is niet meer, de Renault Talisman wordt ook niet meer gemaakt en Peugeot produceert de laatste generatie 508. De BMW 3-Serie en Mercedes C-Klasse zijn er nog wel. Die worden met name verkocht als stationswagons. Volkswagen kiest er dan ook voor om de nieuwe Volkswagen Passat enkel als station te leveren. De negende generatie is de groter ooit!

Dat hij enkel als station komt, is een opvallende keuze. De Skoda Superb, die nauw verwant is aan de Passat, komt er wel als sedan.

De grootste Volkswagen Passat ooit

De nieuwe Volkswagen Passat is in de lengte zo’n 14 centimeter gegroeid. De wielbasis is met slechts 5 centimeter toegenomen. De nieuwe generatie heeft een veel vriendelijkere uitstraling dan de vorige. Dit komt mede doordat hier geen grille meer zit met meerdere lamellen en er is gekozen voor rondere vormen bij de luchtopeningen hier onderaan. Standaard is de Passat uitgerust met ledverlichting, maar optioneel kan je ook gaan voor matrix-koplampen.

Aan de achterkant is gekozen voor een iets vlakkere achterruit en een spoiler die doorloopt aan de zijkant van de ruit. Opvallend is de grote kunststof afwerking over de gehele breedte van de achterbumper.

Interieur

De blikvanger in het interieur is een 12,9 inch scherm dat optioneel 15 inch is. Dit scherm kan je kennen van de Volkswagen ID.7. Verder zie je nog een groot scherm achter het stuur. Deze heeft nog steeds aanraakgevoelige knoppen, maar op het stuur vinden we opnieuw fysieke knoppen. Daar zijn we erg blij mee want de aanraakgevoelige knoppen van Volkswagen waren niet echt een succes.

De Volkswagen Passat is zo comfortabel als een Pheaton

Wil je veel comfort in je Volkswagen Passat? Dan kan je kiezen voor 14-voudig elektrisch verstelbare stoelen gaan die uit de Touareg komen. Ook een optie waarmee de Volkswagen zichzelf inparkeert en via een app uit een klein parkeervakje is te rijden, is te bestellen. Zaken als adaptieve cruise control zijn standaard.

Als je ultiem comfort in de Volkswagen Passat wil, moet je niet alleen de duurder stoelen aanvinken. Er is namelijk ook een adaptief onderstel te bestellen. Volkswagen zegt dat deze zo comfortabel is in te stellen dat het de Phaeton doet vergeten. Of de nieuwe Passat die belofte waar kan maken, moet nog maar blijken in een test met de Volkswagen.

Alleen als (plug-in) hybride

Het adaptieve onderstel is standaard voor de plug-in hybrides. Er is keuze uit twee uitvoeringen met stekker, een met 204 en een met 272 pk. Beide hebben ze een 1,5-liter viercilinder en een elektromotor. De elektromotor put altijd zijn energie uit een 25,7 kWh (bruto) accupakket waarmee je zo’n 120 kilometer ver kan komen. Opladen kan aan de thuislader met 11 kW maar ook aan de snellader met 50 kW.

Er komt ook een mild-hybride bestaande uit een 1.5 TSI en een starter/generator. Deze aandrijflijn is goed voor 150 pk.

Verder zijn er nog twee 2.0 TSI-motoren en drie diesels. De snelste diesel en snelste niet-hybride benzine hebben standaard vierwielaandrijving. Diesels en versies zonder elektro-hulp komen echter niet naar Nederland. Welke motorisering je ook kiest, schakelen gaat altijd via een DSG met zes versnellingen

Meer bagageruimte

De huidige Volkswagen Passat biedt 650 liter aan bagageruimte. Deze heeft nog eens 40 liter meer aan ruimte, als je voor de mild-hybride kiest. Met de tweede zitrij plat ontstaat er 1.920 liter aan bagageruimte en dat is toch wel heel veel.

De nieuwe Volkswagen Passat komt begin 2024 op de markt. Wat het prijskaartje van de station wordt, is nog onduidelijk.