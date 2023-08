Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Alfa Romeo 33 Stradale: kies zelf tussen elektrisch en V6

De Alfa Romeo 33 Stradale is uit het as herrezen als hagelnieuwe, hoogst exclusieve en peperdure supercar. Of het een EV is of niet, mag je zelf weten.

De Alfa Romeo 33 Stradale kent zijn oorsprong in de jaren zestig als buitengewoon beeldige sportwagen. Er is slechts een handjevol van deze Alfa’s gemaakt en helaas zal hetzelfde gaan gelden voor de moderne interpretatie van de 33 Stradale.

Supercar met gelimiteerde oplage

Van Alfa’s nieuwe, straatlegale supercar worden slechts 33 exemplaren gebouwd. Het laat zich al raden dat het prijskaartje niet mals zal zijn. Naar het schijnt kosten de nieuwe supercars ruim een miljoen euro, maar eigenlijk is dat irrelevant. Binnen enkele weken na de start van het project waren alle 33 exemplaren al verkocht.

De gelukkigen moeten zelf een belangrijke keuze maken. Alfa Romeo ziet deze auto als een ‘schakel tussen het verleden en de toekomst’. Het merk kan tijdens deze transitie naar elektrisch rijden niet kiezen tussen nog een pittige verbrandingsmotor nu het nog kan, of een moderne, volledig elektrische aandrijflijn.

Alfa Romeo 33 Stradale: als EV of met V6

Dus moeten de 33 kopers dat zelf doen. De Alfa wordt geleverd met een 750 pk sterke, volledig elektrische aandrijflijn met een geschatte actieradius van 450 kilometer, óf met een dwarsgeplaatste 3,0-liter twinturbo V6. De verbrandingsmotor (een doorontwikkeling van deze V6) produceert 620 pk en is gekoppeld aan een achttraps automaat met dubbele koppeling. Via een elektronisch sperdifferentieel wordt het vermogen van de zescilinder naar de achterwielen gestuurd.

Beide aandrijflijnen zouden goed zijn voor een 0 tot 100-sprint in minder dan 3 seconden. De V6 heeft een topsnelheid van 333 km/h, de EV-variant topt bij ‘meer dan 310 km/h’. Verder komt de Alfa Romeo 33 Stradale met brake by wire-techniek en carbon-keramische remmen. Van 100 km/h naar stilstand is daarmee mogelijk in minder dan 33 meter. Ook in de specificatielijst speelt de drie een hoofdrol.

Meer exclusieve Alfa Romeo-modellen op komst

Het merk keert na ruim 50 jaar terug naar de wereld van fuoriserie, ofwel: op maat gemaakte auto’s. Alle exemplaren van de nieuwe 33 Stradale zijn verkocht, maar gelukkig betekent dat niet het einde van dit hoofdstuk. Alfa Romeo-CEO Jean-Philippe Imparato zegt namelijk het volgende: “Dit is het eerste fuoriserie-model van het merk sinds 1969 en zal niet de laatste zijn.”

