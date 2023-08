Deel dit: Share App Mail Tweet

Hot hatch voor een prikkie: prijs van 435 pk sterke MG4 Xpower bekend

Het aanbod elektrische hot hatchbacks is nog wat summier. De 435 pk sterke MG4 Xpower is dan ook een welkome toevoeging aan het segment. De prijs van deze pijlsnelle elektrische auto is nu bekend.

De MG4 Xpower haalt 435 pk en 600 Nm aan koppel uit twee elektromotoren. Daarmee sprint de hot hatch in slechts 3,8 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur. Wel doet de begrenzer zijn werk al bij een bescheiden 200 kilometer per uur. Meer specificaties lees je in dit artikel.

Prijs van de MG4 Xpower

Op de topsnelheid na overtroeft de EV een van de bruutste hot hatchbacks met verbrandingsmotor: de Mercedes-AMG A45 S. De A45 S haalt 421 pk en 500 Nm koppel uit de sterkste viercilinder ooit in een productieauto, waarmee hij 3,9 seconden doet over een 0 tot 100-sprintje.

De MG4 Xpower is niet alleen sneller, maar ook nog eens stukken goedkoper, zo blijkt nu. Waar je ruim 108.000 euro kwijt bent aan de A45 S, begint deze MG4 Xpower bij een bescheiden 42.285 euro inclusief afleveringskosten.

Goedkoper dan de Smart #1 Brabus

Goed, de vergelijking met de Mercedes-AMG is niet helemaal eerlijk. Niet alleen is het eenvoudiger veel vermogen uit elektromotoren te halen, ook zul je in de MG4 Xpower niet dezelfde kwaliteitsbeleving ervaren als in de A45 S.

Maar ook naast een vergelijkbare elektrische hot hatch, de Smart #1 Brabus, is de Xpower schappelijk geprijsd. De 428 pk sterke Smart kost je namelijk bijna 7.000 euro meer. Daarmee klinkt de MG4 Xpower, die vanaf volgende maand in de showroom staat, verleidelijk.

MG4 Trophy Extended Range naar Nederland

Daar blijft het niet bij. Ook de MG4 Trophy Extended Range, die eerder al in het Verenigd Koninkrijk werd geïntroduceerd, komt naar Nederland. Deze uitvoering heeft geen 51 of 64 kWh-accupakket aan boord, maar een van 77 kWh. Deze versie kan tot 144 kW snelladen en heeft een WLTP-bereik van 520 kilometer. De MG4 Trophy Extended Range is in Nederland te koop vanaf 41.285 euro.