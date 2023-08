Deel dit: Share App Mail Tweet

Klimaatadviseur: ‘Niet iedereen bezit straks nog een auto’

Dat EV’s nu gestimuleerd worden, wekt de schijn dat iedereen straks een elektrische auto op de oprit heeft. Maar volgens klimaatadviseur Jan Willem Erisman is dat niet zo.

Het zijn woorden waar je als autofanaat misschien van gaat bibberen, maar de soep wordt misschien niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. “Het is niet zo dat mensen morgen hun auto moeten inleveren. Maar hoe kunnen we zorgen voor een opbouw van alternatieven en dat we burgers meekrijgen?”, nuanceert Erisman in een interview met het AD.

Elektrische auto is niet voor iedereen

De krant sprak met de Erisman over de klimaatdoelstellingen. Hij is voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad en daarmee de belangrijkste adviseur van de regering op klimaatgebied.

Iedereen in de elektrische auto (bijvoorbeeld door de subsidie voor EV-occasions) is volgens Erisman namelijk niet zo makkelijk als het klinkt. Hij betwijfelt of het überhaupt kan met de beperkte beschikbare grondstoffen.

Openbaar vervoer en deelauto’s

Het openbaar vervoer en deelauto’s kunnen uitkomst bieden. In het AD stelt de wetenschapper dat we misschien toe moeten naar een hele andere manier van mobiliteit. Met simpelweg switchen naar elektrische auto’s ben je er niet volgens Erisman. “Een heel nieuw vervoersysteem, dat veel passender is en de uitstoot veel sterker vermindert, is pas een echte transitie.”

Iets wat in de stad wellicht mogelijk is, maar een veelgehoord kritiekpunt op deze vormen van mobiliteit, is dat het buiten de randstad geen oplossing biedt. In de dun bezaaide gebieden waar supermarkten en scholen niet op een steenworp afstand liggen, biedt de auto de noodzakelijke bewegingsvrijheid. Volgens Jan Willem Erisman is dat waar straks de elektrische auto van pas komt.