Duik in de Prijslijst: de NIO EL6 – wat voegt hij toe?

Nieuwkomer NIO blijft het modellenaanbod verder uitbreiden. De nieuwste toevoeging is de NIO EL6. Met een duik in de prijslijst maken we nader kennis. Wat voegt het nieuwe model toe aan het overige NIO-aanbod?

NIO debuteerde vorig jaar in ons land met drie modellen: de NIO ET5 als sedanachtig model in de hogere middenklasse, de NIO ET7 als sedanachtig model in het luxere segment en de NIO EL7 als SUV-alternatief voor die laatste. NIO werkt echter rap aan verdere uitbreiding en introduceert dit jaar nog twee modellen.

Een daarvan is de NIO ET5 Touring, een stationwagenversie. Daarmee heeft het merk nog redelijk het rijk alleen. De Porsche Taycan Turismo-modellen zijn namelijk minder praktisch en de MG 5 opereert in een ander prijssegment. Maar de ET5 Touring is afgezien van de daklijn identiek aan de gewone ET5, dus richten wij ons nu op de andere nieuwkomer: de NIO EL6.

De NIO EL6

Bij de NIO EL6 geeft het cijfer in de typeaanduiding al aan hoe het model is gepositioneerd ten opzichte van de andere NIO-modellen. Het is een iets compacte SUV-alternatief voor de EL7. De EL6 is ongeveer 4,8 meter lang, twee meter breed en 1,7 meter hoog. Wist je trouwens dat de NIO EL6 alleen in Europa zo heet? Eigenlijk schaart NIO zijn SUV-modellen onder de noemer ES, maar dat mag hier niet van Audi.

NIO EL6 specificaties

De NIO EL6 heeft een systeemvermogen van 360 kW (490 pk) en een maximum koppel van 700 Nm. Twee elektromotoren zorgen voor vierwielaandrijving en zelf schakelen hoeft uiteraard niet. De 100 km/u is al na 4,5 seconden bereikt en de topsnelheid ligt op 200 km/u. Er zijn twee batterijvarianten: een van 75 kWh en een van 100 kWh. Zolang je de sprintprestaties niet te vaak aanspreekt bedraagt de actieradius daarmee respectievelijk 406 of 529 km (WLTP).

NIO EL6 prijzen

De prijsopbouw van de NIO EL6 is zoals we inmiddels van het merk gewend zijn: er is één uitrustingsniveau, maar de batterijkeuze zorgt voor enig prijsverschil. Niet alleen is er de keuze tussen de standaard of grotere batterij, ook kan je ervoor kiezen om de batterij samen met de auto te kopen of afzonderlijk te huren. Het voordeel van die laatste optie is dat je – vooralsnog uniek – gemakkelijk de batterij kunt wisselen bij een NIO-wisselstation. Zo kan je bijvoorbeeld het hele jaar met de kleinere batterij rijden, maar alleen voor een vakantie wisselen naar de grotere (dus duurdere) batterij.

Het voordeligst is uiteraard een NIO EL6 met 75 kWh-batterij die je afzonderlijk huurt. In dat geval betaal je 55.900 euro voor de auto en daarna 169 euro per maand voor de batterij. Wil je de batterij liever kopen, dan komt er nog 12.000 euro bij de vanafprijs. Met de 100 kWh-batterij blijft de vanafprijs van de auto 55.900 euro, maar betaal je 289 euro per maand voor de batterijhuur. Of in één keer 21.000 extra als je de batterij samen met de auto koopt.

Uitrustingen NIO EL6

NIO werkt niet met conventionele prijslijsten of overzichtelijke opsommingen van uitrustingen, maar van de modelpagina zijn wel enkele highlights van de standaarduitrusting af te leiden. Zo krijg je standaard onder meer adaptieve full-led-verlichting met matrix-led-koplampen, een head-up display, een bijzonder groot glazen panoramadak, elektrisch verstelbare AGR-gecertificeerde stoelen, een 12,8-inch touchscreen dat toegang biedt tot uitgebreid infotainment, een draadloze telefoonoplader, een 6,6-inch touchscreen achterin voor het bedienen van interieurfuncties, een Immersive Sound System premium audiosysteem en lidar-technologie voor (toekomstige) autonome rijfuncties.

Exterieuraankleding

NIO biedt heel wat keuze voor de exterieuraankleding. Standaardkleuren zonder meerprijs zijn wit, grijs, zwart en een grijzig lichtblauw. Voor 1.680 euro meerprijs behoren ook de overige hieronder getoonde kleuren tot de mogelijkheden.

De standaard 20-inch lichtmetalen velgen met aerodynamisch design zijn voor 500 euro meerprijs te vervangen door Snowflake-velgen in hetzelfde formaat of voor liefst 2.500 euro meerprijs voor aerodynamische velgen in 21-inch. Voor 500 euro kan je de remklauwen nog laten uitvoeren in opvallend oranje.

Interieuraankleding

Het interieur is standaard volledig zwart. Gelukkig kan je als optie zonder meerprijs kiezen voor heel licht grijze of beige bekleding. Voor 800 euro extra behoort een wat vreemde bruintint ook tot de mogelijkheden.

Losse opties en pakketten

Er mag dan één uitrustingsniveau zijn, er zijn wel nog losse opties om de luxe aan boord verder uit te breiden. Eerst de optiepakketten: het Comfort- en Volledig Comfortpakket. Voor 1.500 euro krijg je bij die eerste vooral stuurwielverwarming, stoelmassage voorin, stoelventilatie voorin en stoelverwarming achterin. Voor 2.250 euro breidt het Volledig Comfortpakket dat verder uit met stoelventilatie en -massage achterin.

Losse opties zijn nog een extra luxe Lounge Seat voor de voorpassagier (1.000 euro), verwarmbare ruitenwissers (150 euro), persoonlijke assistent NOMI Mate (600 euro), een elektrisch in- en uitklapbare trekhaak (1.200 euro) en dakdragers (443 euro).

De nieuwe NIO ES6 zelf samenstellen

