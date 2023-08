Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Jaguar komt binnenkort met gloednieuwe BMW i7-concurrent’

Van Jaguar kennen we al jaren de I-Pace. Maar buiten dat (en de Formule E-auto) zijn er vooralsnog geen elektrische auto’s van het merk. Maar daar komt binnenkort verandering in.

Recent zwaaiden we de V8 uit met de F-Type. Toen was ook al duidelijk dat Jaguar zich op EV’s gaat richten. Hoe kan het ook anders in deze tijd. Er waren plannen voor een elektrische XJ, maar die werden in 2021 van tafel geveegd. Nu ligt er iets compleet nieuws op tafel, zo meldt het Britse Autocar.

Actieradius tot 765 kilometer in elektrische Jaguar

Het zou gaan om een luxueuze, elektrische sedan die de concurrentie moet aangaan met bolides zoals de BMW i7, zo vertelt een ingewijde aan Autocar. De daarbij genoemde cijfers liegen er niet om: minimaal 450 pk, een 0 tot 100-sprinttijd tussen de 3,0 en 3,8 seconden en een actieradius die tussen de 620 en 765 kilometer ligt.

Deze elektrische luxesedan is niet de enige nieuwe Jaguar waarvoor deze specificaties gelden. De sedan verschijnt op het nieuwe JEA-platform, waar ook een vierzits GT (als sportievere versie van de sedan) en een SUV van het formaat Bentley Bentayga op zullen verschijnen. Allemaal elektrisch, uiteraard.

Jaguar-logo passé

De nieuwe elektrische modellen van Jaguar krijgen een eigen designtaal. De sedan zal dan ook totaal niet meer lijken op de XJ die we al zo lang kennen. Ook is er geen ruimte meer voor het bekende Jaguar-logo. Voortaan wordt de merknaam uitgeschreven en komt er een doorlopende ledstrip op de achterkant, zo weet het Britse tijdschrift te melden. Dit alles geheel volgens de huidige trend.

Eind volgend jaar trekt Jaguar het doek van de vierzits GT, die in 2025 bij de dealers zal staan. Later zullen de SUV en sedan volgen. Omdat de nieuwe elektrische auto’s zo drastisch verschillen met de huidige Jaguar-modellen, zullen deze volgens CEO Adrian Mardell in 2025 allemaal uit productie gaan.

Verkoopdoelstelling van 4.000 elektrische auto’s per maand

De nieuwe line-up moet Jaguar uit het slop trekken. Het doel is dat er straks elke maand 4.000 Jaguars over de toonbank gaan. “Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Europa zijn regio’s waar Jaguar in het verleden goed heeft verkocht en hier zullen we opnieuw goed verkopen. Daarnaast hebben we China. Hier is ons merk nooit doorgebroken en Jaguar heeft het nooit van de Chinese markt moeten hebben, maar we beginnen het nu beter te begrijpen”, vertelde Mardell aan Autocar.