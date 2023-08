Deel dit: Share App Mail Tweet

Kies je de verkeerde laadpaal, dan kan dat een hoop geld kosten

Als je de verkeerde laadpaal kiest, kan dat een hoop geld kosten. Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat je soms in een straat immense tariefverschillen hebt tussen laadpalen.

Dat bij de ene laadpaal een kWh een stuk goedkoper is dan bij de andere, is algemeen bekend. Het verschil tussen openbare laadpalen en snelladers is logisch te verklaren. De kosten om een snellader neer te zetten zijn immers een stuk hoger. Maar waarom sommige openbare laadpalen veel duurder zijn dan andere, is soms niet uit te leggen.

In Amsterdam kan je goedkoop laden

In Amsterdam verschilt het tarief binnen sommige straten 0,09 euro per kWh, in Maastricht 0,17 euro en in Hoofddorp zelfs 0,28 euro, op een stukje van 200 meter. Dat scheelt 14 euro op een laadsessie van 50 kWh.

Ook tussen steden zijn de tarieven erg verschillend. Opvallend is dat Amsterdam, Den Haag en Nijmegen goedkope steden zijn. Het laadtarief ligt hier gemiddeld op 0,33 euro per kWh. Almere en Haarlem zijn dure steden, je betaald hier gemiddeld 0,61 euro als consument.

Laadpalen moeten transparanter worden

De Consumentenbond pleit daarom dan ook voor meer transparantie zodat EV-eigenaren laadpalen kunnen vergelijken.

Exploitanten van de palen zijn wettelijk verplicht om transparant te zijn over hun prijzen, via een sticker of een QR-code op de laadpaal. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Wij checkten tientallen palen, maar QR-codes blijken lang niet altijd te werken. Je komt niet uit bij de tarieven of je moet je eerst registreren. Dat is omslachtig. Wij vinden dat het laadtarief per kWh direct zichtbaar moet zijn op de laadpaal. Op een sticker of een display.’

Een laadpas

Wil je nooit te duur laden? Dan kan je kiezen voor een laadpas met een vast tarief. Zo’n laadpas vinden vergt echter flink wat uitzoekwerk.

De consumentenbond roept ook gemeentes op meerdere aanbieders van laadpalen toe te laten. In tientallen steden is er slechts een aanbieder actief. Mocht er maar een aanbieder zijn, dan wil de Consumentenbond dat de gemeente het prijsniveau bewaakt.

Opletten bij de laadpaal

Voor nu is het vooral opletten op wat je moet betalen bij de laadpaal. Het kan je flink wat geld schelen!