Op deze plekken in Nederland kan je vandaag gratis je elektrische auto opladen

De Tesla Supercharger bestaat 10 jaar in Europa, en dat moet gevierd worden. Het merk doet dit niet met een speciale editie van een auto of een bijzondere laadpaal. Nee, je kan vandaag je elektrische auto gratis opladen.

Het eerste Supercharger-station van Nederland werd op 6 december 2013 geopend in Zevenaar en Oosterhout. Nederland was echter niet het eerste land van Europa. 29 augustus 2013 opende de fabrikant het eerste snellaadstation in Noorwegen. Destijds kon je Tesla’s nog gratis opladen.

Tesla Supercharger 10 jaar in europa

We zijn inmiddels 10 jaar verder en veel Tesla-eigenaren kunnen hun auto niet meer gratis opladen aan een Supercharger. Alleen vandaag kan je als bezitter van een EV even voelen hoe het in 2013 was. Bij alle Europese Tesla Superchargers kan je namelijk je auto opladen zonder te betalen.

Alle elektrische auto’s gratis op te laden

En dat geldt niet enkel voor Tesla’s, ook andere elektrische auto kunnen hun accu gratis opladen. De actie is vandaag om 9.00 uur van start gegaan en duurt tot 23.59 uur vanavond. Start je voor 23.59 uur de laadsessie, dan betaal je ook niet voor de minuten die je laadt op 30 augustus.

Dit bespaar je

De tarieven van de Tesla Supercharger bedragen normaal gesproken 0,25 euro per kWh voor Tesla-rijders. Met een andere EV, en geen abonnement, betaal je doorgaans rond de 0,40 euro per kWh.

Ga je vandaag met je Model 3 Long Range (78,1 kWh) laden, waarvan naar schatting 72 kWh bruikbaar is. Dan bespaar je meer dan 18 euro, als hij volledig leeg is. Doe je hetzelfde met een BMW iX1 (86 kWh waarvan 64,7 kWh bruikbaar is), dan bespaar je rond de 26 euro.