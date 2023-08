Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is hoe zuinig de nieuwe Toyota Prius daadwerkelijk is als de accu leeg is

Naast dat Autovisie elektrische auto’s test op hun actieradius en verbruik, wordt er ook bij benzine en hybride auto’s nauwkeurig gekeken naar wat ze in praktijk verbruiken. Ditmaal testen we hoe zuinig de Toyota Prius is.

Het verschil in de opgegeven verbruik en daadwerkelijke verbruik is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde verbruik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe zuinig de auto echt is.

De actieradius van de Toyota Prius

Toyota staat met zijn hybrides als de Prius bekend om zuinigheid. Kan de nieuwe generatie de goede reputatie voortzetten?

Door zijn relatief grote accu komt de Prius tot 62 kilometer ver zonder benzine te verstoken en ook hij laat bijna een kwart accu ‘over’ om piekprestaties te kunnen leveren. Die behaalde elektrische range is exact wat hij op deze 19-inch wielen moet bereiken, maar de tien kilogram lichtere basisversie met twee inch kleinere wielen moet tot 86 kilometer komen.

Hoe zuinig is de hybride met een lege accu?

Met die actieradius van de Toyota Prius kan je veelal woon-werkverkeer volledig elektrisch afleggen. Maar wat als de batterij zo goed als leeg is? Dan verbruikt de 2,0-liter van de Toyota 1 op 22,7. Dat is nog steeds erg zuinig!

Testverbruik gemiddeld 4,4 l/100 km Elektrische actieradius gemeten 62 km Actieradius gecombineerd gemeten 62 + 908 km LAADTIJD 0-100% 5 uur

