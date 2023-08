Deel dit: Share App Mail Tweet

Geen subsidie meer voor elektrische bestelauto’s, de pot is leeg

De subsidiepot voor elektrische bestelauto’s is leeg, dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er zat 33 miljoen euro in de pot goed voor 7500 EV’s.

Vorig jaar was de subsidiepot minder snel leeg, dit terwijl er toen ‘slechts’ 22 miljoen euro beschikbaar was en er nog 5000 euro per auto werd uitgekeerd. Dit was dit jaar verlaagd naar 4500.

Subsidiepot elektrische bestelauto’s sneller leeg

Het betekent dus dat er dit jaar 2000 elektrische bestelauto’s meer de weg zijn opgekomen dan vorig jaar. Althans, op papier. In praktijk is het zo dat bedrijven die na oktober 2022 een e-bestelauto kochten vanaf 1 januari 2023 alsnog subsidie aan konden vragen.

Niet alle e-bestelauto’s waar in 2023 subsidie op is aangevraagd zijn dus gekocht in 2023. Hoeveel EV’s van 2022 in 2023 subsidie hebben gekregen, is nog onduidelijk. Autovisie wacht nog op antwoord van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Emissievrije zones

Dat er meer bestelauto’s met elektromotor zijn verkocht, is echter niet vreemd. In 2025 zijn er gemeentes die emissievrije zones invoeren. In deze zones mogen enkel bestelauto’s rijden zonder uitlaatgassen. Tot dusver hebben 29 gemeenten laten weten deze zones in te stellen.

Geen subsidie meer in 2025 voor elektrische bestelauto’s

De subsidie voor elektrische bestelauto’s stopt na 2024. Volgens Vivianne Heijnen, staatssecretaris, is de voortzetting niet mee realistisch omdat de aanschafprijs van bestelauto’s met een verbrandingsmotor flink stijgt.