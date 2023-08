Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid is de sterkste ooit

‘Ik rij een hybride’, zeg je over het algemeen niet met een tevreden lach op je gezicht. Tenzij je de sleutels van deze Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid in je broekzak hebt…

Waar denk je aan bij het woord ‘hybride’? Grote kans dat je de grijze niksigheid van de tweede generatie Toyota Prius voor je ziet. Maar zó kan een hybride er ook uitzien: als een 739 pk en 950 Nm sterke Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid.

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid met top van 295 km/h

Tot voor kort leverde Porsche een model dat Turbo S E-Hybrid heette, met een 4,0-liter twinturbo V8, hybride-ondersteuning en een vermogen van 680 pk. De nieuwe Turbo E-Hybrid (zónder S) gaat daar dik overheen, met een 176 pk leverende elektromotor en een achtcilinder met 599 pk.

Hij gaat in slechts 3,7 seconden naar 100 km/h en haalt een top van 295 km/h. Kan dat nog harder? Jazeker, als je de coupéversie van de Turbo E-Hybrid met GT-pakket bestelt. Die is 0,1 seconde sneller op de sprint naar 100 km/h en houdt pas bij 305 km/h op met accelereren.

Elektrische actieradius van maximaal 82 kilometer

Beide uitvoeringen van de Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid worden standaard geleverd met adaptieve luchtvering en Torque Vectoring Plus. Een mee- en tegensturende achteras is een optie, net als het Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC).

De Cayenne Turbo E-Hybrid heeft een relatief grote batterij voor een hybrid: 25,9 kWh. Daarmee haalt hij een volledig elektrische actieradius van 82 kilometer. Opladen gaat met maximaal 11 kW, waarmee de laadtijd uitkomt op tweeëneenhalf uur.

Standaard koolstofkeramische remmen op Coupé GT

Het GT-pakket van de coupéversie legt de auto 10 millimeter lager bij het asfalt. Ook is het camber op de vooras met -0,58 graden vergroot, wat in combinatie met bredere voorwielen zorgt voor meer grip en een beter instuurgedrag, aldus Porsche.

Standaard op de Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé met GT-pakket zijn koolstofkeramische remmen, een titanium uitlaatsysteem met centraal geplaatste uitlaatpijpen en een koolstofvezel achterdiffusor.

Hoeveel de nieuwe Turbo E-Hybrid moet kosten, wordt later bekendgemaakt. Kennelijk boeit dat Porsche-rijders niet zo, want kunnen nu al naar de dealer stappen om er een te bestellen. Money is no object.