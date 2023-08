Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je: Ferrari 512 BB, de auto die Enzo Ferrari niet wilde

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een bijzonder Italiaans raspaard, de Ferrari 512 Berlinetta Boxer.

De Berlinetta Boxer (BB) werd van 1973 tot 1984 geproduceerd en was een grote stap voor Enzo Ferrari. Hoewel de Dino 206 GT en 246 GT en GTS al een middenmotor aan boord hadden (1967), moesten de ingenieurs de eigenaar overtuigen dat een motor achter de voorstoelen ook voor straatauto’s goed inzetbaar is. “Een paard span je evenmin achter de kar”, zei de koppige eigenaar van Ferrari.

Ferrari 512 Berlinetta Boxer occasion

Een van de auto’s die uiteindelijk toch een middenmotor kreeg, is de Ferrari 512 Berlinetta Boxer. De Italiaan is achterwiel aangedreven en heeft 12 cilinders onder de motorklep die zich tezamen met 4,9 liter benzine kunnen vullen. Het vermogen van de boxermotor (dat technische gezien geen boxermotor is) komt uit op 360 pk.

Met deze aandrijflijn haalt de Ferrari 512 BB een topsnelheid 320 kilometer per uur. De nul-naar-honderd-sprint legt het model in 5,4 seconden af. Het vermogen laat – ruim 40 jaar later – niet de adrenaline door je lijf gieren, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door de vormgeving.

“Enkel de kleine velgen met hoge bandwangen verraden zijn leeftijd”

“De Ferrari BB 512 en Blondie: sexyer werd het jeugdige bestaan niet in de fleurige jaren ’70. Onbereikbaarder evenmin”, vertelde wij in Autovisie Magazine tijdens een test met de 512 en de Testarossa.

Een stijlvolle klassieker

Klapkoplampen, een vierkante puntige neus en geen carbon opsmuk of onnodige luchthappers. De Ferrari 512 Berlinetta is een echte sportauto, maar desondanks erg stijlvol en klassiek.

Binnenin zet de 512 deze stijl door. “Zodra je voorbij de brede dorpel bent geklauterd, zak je diep in een fraaie, helaas amper steunende fauteuil. Je zit opvallend ver naar het midden en dus gezellig dicht bij de passagier – Blondie, als we dan toch mogen dromen – maar de pedalen staan zo schuin voor je als een schuinsmarcheerder en het grote stuur zit iets te ver weg, zodat je de armen bijna moet strekken.”

“Terwijl het meubilair in excellent leer zit gevat, voelen de schakelaars prutserig aan, en de oranje wijzerplaten lijken uit een Fiat Uno gepikt.”

De Ferrari als occasion

De Italiaanse klassieker is absoluut geen koopje, maar wel een goede investering gebleken. Wij vonden een Ferrari 512 Berlinetta Boxer met slechts 36.300 kilometer op de teller. Het exemplaar komt uit 1977 en is – natuurlijk – gehuld in een rode kleur. Voor de auto vraagt de verkoper net geen 234.500 mille.