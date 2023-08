Deel dit: Share App Mail Tweet

MG komt volgend jaar met 4 nieuwe modellen, dit is wat we weten

MG komt volgend jaar met vier nieuwe modellen op de markt. We wisten natuurlijk al dat de MG Cyberster komt, maar nu wordt voor het eerst over de andere modellen verteld. Dit is wat Autovisie nu al weet!

Gisteren werd ook al de prijs van de MG4 Trophy Extended Range en de 435 pk sterke Xpower bekendgemaakt. Alle vier de modellen die in 2024 op de markt komen, staan op hetzelfde platform als de MG4.

De vier nieuwe modellen van MG

MG opent met de vier nieuwe modellen duidelijk de aanval op de gevestigde automerken en liet bij de MG4 al zien dat ze concurrerende auto’s kunnen maken. MG geeft Autovisie alvast een teaser van wat komen gaat.

Een Volkswagen Polo-concurrent

MG laat weten dat het in het eerste kwartaal van 2024 op de Nederlandse markt komt met een concurrent voor de Volkswagen Polo en de Toyota Auris.

Kijken we in het modellenaanbod, dan levert het merk dergelijke auto al in Engeland: de MG3. De huidige generatie gaat al wel wat jaren mee. Logischerwijs komt er een nieuwe generatie van dat model.

MG Cyberster

Dat de Cyberster aankomend jaar bij de MG-dealer staat, is al lang geen geheim meer. Over de specificaties van de Nederlandse auto weten we echter nog niets.

Toch konden we al wat lezen bij het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie. Dit is dus de tweede auto die in 2024 zal verschijnen.

Een Tesla Model Y-concurrent

Na de prijsverlagingen van Tesla nog benoemen dat je een concurrent bent van het merk, is gedrufd. In veel vergelijkende tests komt een Tesla als de Model Y immers naar boven als een goede, zo niet de beste, deal. En prijsconcurrentie met Tesla wordt steeds moeilijker.

Toch zegt MG letterlijk dat het met een concurrent voor de Model Y komt. Ook Audi’s moeten volgens het merk oppassen voor de nieuwe MG die dus in het luxesegment zal toetreden. Wanneer in 2024 dit model komt, is nog onduidelijk.

Nog onbekend

Over de vierde auto laat het merk nog niets weten. Het is in ieder geval duidelijk dat MG volgend jaar met nog een vierde model zal komen.