Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoeveel kilometer kan je rijden op de energie van een windmolen?

Elektrische auto’s hebben geen uitlaatpijp. Maar als de elektriciteit in je accupakket oopgewekt is door kolencentrales, is jouw rit in een EV niet echt groen te noemen. Om echt milieubewust bezig te zijn, zou je dus je elektrische auto met groene stroom moeten laden. Maar hoever kan je eigenlijk rijden op de energie die een windmolen opwekt?

In tegenstelling tot een windmolen, kan je zonnepanelen wel op je dak kwijt. In sommige gevallen is het dus mogelijk om je elektrische auto met je eigen opgewekte elektriciteit op te laden. De vraag hoever je met windmolenenergie komt, is dus puur theoretisch, tenzij je een windmolen in je tuin kwijt kunt.

Laadverliezen

Om te weten hoeveel kilometer je kan rijden op de energie die een windmolen in een jaar opwekt, moeten we een paar dingen weten: hoeveel energie verbruikt de elektrische auto en hoeveel energie wekt een turbine op. Let wel, in praktijk heb je ook nog te maken met laadverliezen.

De elektrische auto

Voor het voorbeeld nemen we een Volkswagen ID.3. Tijdens de meting in de test van Autovisie bleek deze elektrische auto 15,3 kWh per 100 kilometer te verbruiken.

De energie van een windmolen

Hoeveel energie een windmolen opwekt, is niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid wind, maar ook het soort windmolen.

Voor deze berekening kiezen we voor een grote turbine die 3 MW per jaar levert. Zo’n krachtige windmolen is goed voor meer dan 6 miljoen kWh in 12 maanden.

Hoeveel kilometer kan je rijden op de energie van een windmolen?

De Volkswagen ID.3 verbruikt 0,153 kWh per kilometer. Delen we 6.000.000 door 0,153 dan komen we uit op 39,216 miljoen kilometer per jaar.