Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is het daadwerkelijke verbruik van de grote Renault Espace

Autovisie test niet alleen elektrische auto’s op hun actieradius en verbruik, ook bij benzine en hybride auto’s meten we wat ze in praktijk verbruiken. Ditmaal testen we hoe zuinig de nieuwe Renault Espace is.

Het verschil tussen de fabrieksopgave en het daadwerkelijke verbruik is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde verbruik in de praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe zuinig de auto echt is.

De aandrijflijn

De Renault Espace dicteert als nieuwkomer de randvoorwaarden. Het motorenaanbod bestaat uit één hybride aandrijflijn met een gecombineerd vermogen van 200 pk en een koppel van 410 Nm.

Dat wordt samengebracht door een 1,2-liter turbomotor en een tweetal elektromotoren.

Het daadwerkelijke verbruik van de Renault Espace

Op het stuur is ook een heuse rijstandentoets aangebracht om onder meer de aandrijflijn aan te passen. In de Eco-stand wist de full-hybrid Espace op onze verbruiksrun van honderd kilometer lengte met alle snelheidslimieten erin een verbruik van 1 op 20,8 te halen. Dat is een ronduit knappe score die nagenoeg gelijk aan de WLTP-opgave is.

WLTP-verbruik gemiddeld 4,7 l/100 km Gemeten verbruik 4,8 l/100 km Actieradius gemeten 1.146 km Actieradius WLTP 1.170 km

Wil je meer testuitslagen lezen van de Renault Espace? Abonneer je dan op Autovisie Magazine en mis geen test!