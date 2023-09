Deze droomauto wordt wel werkelijkheid | Beursverslag IAA München Deel 2

Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze droomauto wordt wel werkelijkheid | Beursverslag IAA M√ľnchen Deel 2

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Autovisie is ook dit jaar weer op de IAA. In het tweede deel van de videoreeks nemen redacteuren Coen en Remco je mee langs een groot deel van de nieuwe auto’s en conceptmodellen en presenteren ze een droomauto die echt in productie gaat: de BMW iVision Neue Klasse.

Hoewel de Neue Klasse nog een typisch conceptmodel is, gaat BMW deze carrosserievorm daadwerkelijk brengen. Wat je kan verwachten, zie je in de video.

Beursdag IAA M√ľnchen deel 1

