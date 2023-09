Deel dit: Share App Mail Tweet

IAA München 2023: Deze auto steelt de show bij Volkswagen

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Autovisie is ook dit jaar weer op de IAA. De eerste avond zijn we bij Volkswagen Group en laten we jullie alle nieuwe (concept)modellen zien.

De show wordt niet alleen gestolen door de Lamborghini Lanzador, maar ook de Cupra Dark Rebel en Volkswagen ID.2 GTI trekken veel bekijks.

IAA München Volkswagen

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er op de IAA en München gebeurt? Houd Autovisie.nl dan goed in de gaten en vergeet je onderaan dit artikel niet te abonneren op onze nieuwsbrief!