Duik in de prijslijst: de volledig nieuwe Honda ZR-V

Honda breidt het Europese modelaanbod uit met een volledig nieuw model: de Honda ZR-V. Wat voor vlees hebben we in de kuip? Met een duik in de prijslijst maken we kennis.

De Honda ZR-V kwam in 2022 op de markt in Noord-Amerika en China. Daar heet het model echter HR-V en is het de opvolger van het gelijknamige model dat wij ook kennen. In feite heeft de vorige HR-V twee opvolgers gekregen: een nieuwe generatie HR-V en de volledig nieuwe ZR-V. Hier in Europa krijgen we beide modellen.

De Honda ZR-V

Toch is de Honda ZR-V nog wel een stapje boven de HR-V gepositioneerd. Zo is de ZR-V ongeveer 4,5 meter lang, tegenover 4,3 meter voor de HR-V. Ook is hij net wat breder en hoger. Waar de HR-V een bagageruimte van 335 liter biedt, schopt de ZR-V het tot 390 liter. Wat de Honda ZR-V verder in zijn mars heeft lees en zie je hier.

Prijzen Honda ZR-V

De hogere positionering uit zich ook in het prijskaartje. Waar de HR-V leverbaar is vanaf 37.690 euro, begint de prijslijst van de Honda ZR-V bij 48.375 euro. Dat bedrag geldt voor de Elegance-uitvoering. Daarboven staan nog de Sport (50.555 euro) en Advance (53.250 euro).

Motoren Honda ZR-V

In Nederland is het motorenaanbod lekker overzichtelijk: er is maar één variant. Dat is de 2.0 Hybrid, met in de basis een viercilinder benzinemotor. Samen met elektrische ondersteuning levert die een systeemvermogen van 135 kW (184 pk) en een maximum koppel van 315 Nm. De 100 km/u is in een nette 7,8 seconden bereikt. Het verbruik is met 5,7 l/100km (WLTP) ook netjes te noemen.

Uitrustingen Honda ZR-V

De Honda ZR-V is standaard voorzien van onder meer 18-inch lichtmetalen velgen, verwarmbare voorstoelen, Keyless Entry & Start, Honda Connect met navigatie, adaptieve cruise control en het Honda Sensing-pakket met rijassistenten. De Sport voegt daar onder meer een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, een draadloze smartphone-oplader, getinte ramen achter en een elektrisch bedienbare achterklep aan toe. De Advance maakt het aanbod compleet met onder andere adaptieve koplampen, een verwarmd en met leder bekleed stuurwiel, glazen panoramadak en een Premium Bose-audiosysteem. Met name de Sport onderscheidt zich ook met iets ander bumperwerk, zie hieronder.

Exterieuraankleding

Wij gaan deze keer voor de rijk uitgeruste Advance-uitvoering. De standaardkleur van de Honda ZR-V is ongeacht de modelkeuze wit, al noemt Honda het Diamond Dust Pearl. Een iets zachtere tint wit kost 950 euro extra, net als zwart, donkerrood en donkerblauw. Wij kiezen voor die laatste.

Als visuele aankledingspakketten zijn er nog het Robust Pack (1.800 euro), het Aero Pack (2.500 euro) en het Black Pack (600 euro). Het eerste pakket omvat een beschermplaat onderop de voorbumper, spatlappen, treeplanken en een decoratief paneel op de achterklep. Het Aero Pack zorgt vooral voor wat aerodynamischer bumperwerk en bij het Black Pack omvat zwarte logo’s en buitenspiegelkappen. Wij vinken niets aan.

Als alternatieve wielkeuze biedt Honda 18-inch velgen met een wat opvallender design, naar keuze in volledig zwart (1.700 euro) of diamantgeslepen (1.740 euro). Voor 2.248 euro krijg je 19-inch lichtmetaal met een nog opvallender design. Wij houden het bij de standaardvelgen.

Interieuraankleding

Hier valt niets te kiezen: iedere Honda ZR-V krijgt zwarte lederen bekleding. Wel zijn er twee lichtpakketten: instapverlichting (buiten), verlichte instaplijsten en verlicht opbergvak tussen de voorstoelen (samen 1.500 euro) of verlichte instaplijsten, opbergvak en tildrempel van de bagageruimte (samen 1.600 euro).

Losse opties

Dan blijven er nog wat losse opties over. Zo zijn de verlichte instaplijsten (482 euro), het verlichte opbergvak (165 euro) of de verlichte tildrempel (551 euro) ook los te bestellen, net als sfeerverlichting in de portieren (332 euro). Ook de inhoud van de aankledingspakketten voor het exterieur is naar wens individueel aan te vinken, mocht je slechts een specifiek element ervan willen hebben.

Verder zijn er voor de hand liggende praktische zaken zoals mattensets, zonneschermen, bagagesystemen, kinderstoeltjes en dat soort dingen. Opties die de luxe aan boord verhogen zijn er niet, dat bepaal je volledig met de keuze voor het uitrustingsniveau.

De Honda ZR-V zelf samenstellen

Met de paar aangevinkte opties komt de totaalprijs van de Honda ZR-V op 54.200 euro. Daarmee is het geen prijspakker, maar zijn directe concurrenten komen ook al gauw op een dergelijk bedrag zodra je opties gaat aanvinken. Daarmee is de ZR-V dus nog steeds een interessant aanbod voor de Nederlandse markt. Het segment van de C-segment SUV blijft immers populair. Je kunt de nieuwe ZR-V eenvoudig zelf samenstellen op www.honda.nl/cars.