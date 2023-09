Deel dit: Share App Mail Tweet

Hieraan kan je de nieuwe Audi Q8 herkennen

Audi vernieuwt de Q8. Het huidige model is sinds 2018 in productie en moet na deze facelift nog even meegaan.

De Q8 is het sportievere broertje van Q7, met een ingekorte achterkant en een vlakker aflopende daklijn. Hoewel de Q8 minder op comfort is gericht dan de Q7, plaatste Audi wel het luxe en vooruitstrevende interieur van de A8.

Hieraan herken je een nieuwe Audi Q8

Ook na de facelift blijft de Audi Q8 de sportieve doch luxe SUV van het merk. We sommen de belangrijkste nieuwe kenmerken voor je op.

Nieuwe grille

De nieuwe Audi Q8 heeft voortaan geen grille meer met horizontale en verticale lamellen. Tenminste, als je voor een S line kiest. De nieuwe grille is voorzien van een honingraatstructuur.

Ga je voor de SQ8, dan krijg je een grille met L-vormige sleuven. De luchthappers zijn wel voorzien van honingraatstructuur.

Nieuwe bumpers

De Q8 heeft aan de voorkant een vernieuwde bumper met grotere luchthappers en dikker aangezette omlijsting van de grille.

Aan de achterkant valt met name de nieuwe diffuser op.

Nieuwe verlichting

De Audi Q8 wordt standaard voorzien van ledverlichting en is optioneel leverbaar met matrix-koplampen.

Nieuw is de dagrijverlichting waarvan de lichtsignatuur zelf in te stellen is. Ook aan achterkant is de oled-verlichting naar eigen voorkeur van patroon te voorzien.

Nieuwe kleuren en wielen

Er zijn voor de nieuwe Q8 drie nieuwe kleuren te bestellen: Sakhir Gold, Ascari Blue en Chili Red. Ook zijn er vijf nieuwe wielen toegevoegd aan de prijslijst, variërend van 21 tot 23 inch.

De exacte prijzen en specificaties van de nieuwe Audi Q8 volgen nog.