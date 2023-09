Deel dit: Share App Mail Tweet

Maserati-occasion voor 2500 euro: de goedkoopste van Nederland

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal gingen we op zoek naar de goedkoopste Maserati van Nederland en vonden er een voor 2500 euro!

Maserati’s zijn bijzondere Italiaanse auto’s waarvan zeker niet iedere liefhebber fan is. Hoewel je bij occasions van de Italiaanse sportwagenfabrikanten extra goed op moet letten tijdens een aankoop, simpelweg omdat onderdelen vaak extreem duur zijn, sorteren we toch de verkooplijst op ‘prijs van laag naar hoog’. Het resultaat is wellicht een gok(je) waard!

De goedkoopste Maserati van Nederland

We vinden een Maserati Biturbo als goedkoopste auto van het merk in Nederland. De Biturbo is van 1981 tot 1991 gebouwd en is een heerlijke klassieke. De versie die hier als occasion wordt aangeboden heeft een 2,0-liter V6 die goed is voor 180 pk.

De motor heeft volgens de kilometerteller nog geen 70.000 kilometer ervaring. Desondanks is het de vraag of de goedkoopste Maserati ooit nog op eigen kracht in beweging komt.

De lak is eigenlijk over de gehele auto slecht en er zitten roestplekken op de carrosserie (en waar dan nog niet meer). Kortom, de natuur is al begonnen met het afbreken van deze Italiaanse volbloed.

Het interieur

Het interieur is typisch jaren 80 luxe, maar ziet er op dit moment slecht uit. Het is treurig om te zien dat een Maserati zo aan zijn einde moet komen.

Het voordeel van de goedkoopste Maserati van Nederland is zijn prijs. Wellicht durft een liefhebber voor het geld de gok te wagen en deze auto een tweede leven te geven. Anders hopen we dat deze Italiaan in ieder geval als orgaandonor van een andere Biturbo kan dienen.

De goedkoopste rijdende Maserati Bitrubo in Nederland kost overigens bijna 15 mille. Zou je voor 12.500 euro deze occasion op kunnen knappen?

Klik hier om naar de advertentie te gaan.