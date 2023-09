Deel dit: Share App Mail Tweet

Je gelooft nooit dat deze auto het minst afschrijft

Als je de showroom uitrijdt met jouw nieuwe auto, is de net aangekochte bolide vaak al minder waard. Toch verschilt het heel erg per merk en model hoeveel je afschrijft. Op een exclusieve Ferrari schrijf je soms niets af, of hij wordt zelfs meer waard. Voor een doorsnee auto als een Fiat 500 geldt juist het omgekeerde, toch?

Het Britse Moneybarn deed onderzoek naar wat auto’s afschrijven in 3 jaar tijd. Zij maakten een lijstje met de auto’s die het minst in waarde dalen.

Vijf auto’s waarop je het minst afschrijft

Uit het onderzoek rolt een opvallend lijstje. De nummer 1 verwacht niemand als auto die het minst afschrijft.

Abarth 695

We noemden net de Fiat 500 als voorbeeld voor een auto waarop je kan afschrijven. Simpelweg omdat er veel van geproduceerd zijn. Echter, als Abarth 695 schrijft de hatchback extreem weinig af.

Hoe bijzonder de Abarth 695 is, zie je in bovenstaande video waarin Jaco Bijlsma je meeneemt in de Biposto. De gemiddelde afschrijving in drie jaar van een Abarth 695 was slechts 2,12 procent.

Suzuki Jimny

De Suzuki Jimny is een onder autoliefhebbers wel gewaardeerde offroader. Waarom? Hij ziet er leuk uit en is bijzonder terreincapabel. Autovisie had de Japanner als duurtester. Hoe dat was? Zie je in onderstaande video.

De Suzuki Jimny heeft wel een nadeel, hij is erg duur. Desondanks is het geen slechte koop volgens het onderzoek. In de afgelopen drie jaar schreef de Jimny net zoveel af als de 695: 2,12 procent.

Mercedes A-Klasse

Een stuk minder bijzonder is de Mercedes-Benz A-klasse.

Desondanks schrijf je weinig op de hatchback af. In drie jaar tijd daalde de waarde van de gemiddelde A-klasse met slechts 2,55 procent.

Aston Martin DBS Superleggera

De Aston Martin DBS Superleggera is wat afschrijving betreft ook geen slechte auto om in je bezit te hebben.

Met 2,57 procent afschrijving valt de waardedaling mee. Echter, bij een auto van bijna 4 ton is een klein percentage al wel veel geld.

Range Rover Sport

Ook de Range Rover Sport behoudt volgens het onderzoek goed zijn waarde. Gemiddeld lever je na 3 jaar 2,98 procent van het aankoopbedrag in. Niet slecht!

