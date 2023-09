Deel dit: Share App Mail Tweet

Gespot! Dit is de opvolger van de Ferrari 812 Superfast

Ferrari is bezig met een opvolger voor de 812 Superfast. Een oplettende Autovisie-lezer kwam de nieuwe sportwagen met interne codenaam F167 tegen, waardoor we het model nu al in camouflage kunnen bewonderen.

De auto werd gespot op een parkeerplaats in het Duitse Ostetal aan de A1. Het Italiaanse volbloed reed volgens de fotonemer direct weg. Niet vreemd, want Ferrari wil het model nog strikt geheim houden.

De opvolger van de Ferrari 812 Superfast

De opvolger van de Ferrari 812 Superfast lijkt duidelijk op de vorige generatie. Wat opvalt zijn de ledstrepen in de nieuwe lichtunits en de relatief kleine brede grille. De achterkant lijkt erg op wat we kennen van de Roma, al is de achterruit een stuk groter.

(Afbeelding: Martin van de Velde)

(Afbeelding: Martin van de Velde)

Naar verluidt ligt er in de neus van de Ferrari 812 Superfast-opvolger een V12. Wat de specificaties zijn er hoe het model er uiteindelijk echt uit gaat zien, is nog even de vraag. Verwacht wordt dat het merk in 2024 de GT zal introduceren.