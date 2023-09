Deel dit: Share App Mail Tweet

Wolf in schaapskleren: deze bakwagen is een superdeluxe camper

Een Volkswagen Transporter, een Opel Vivaro of een Citroën C1. Inmiddels zijn we wel wat gewend als het om bijzonder camper-verbouwingen gaat. Toch valt deze kampeerwagen wel heel erg op, of eigenlijk juist niet.

De basis is het een oude witte Ford E-450, een doodnormale bakwagen waarmee elk willekeurig verhuisbedrijf – in Amerika – kan rijden. Toch is er met dit oude werkpaard iets bijzonders aan de hand.

Een bakwagen als camper

De bakwagen is onder handen genomen door Epic Skoolies, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ombouwden van schoolbussen tot camper. Hoewel de Ford uit 1999 er aan de buitenkant uitziet als een pensionado van een meubelwinkel, bewijst de Amerikaan met 160.000 mijl (257.495 kilometer) dat echte schoonheid van binnen zit.

Via de achterdeur kom je de bakwagen binnen in een sfeervolle ruimte met mooi verlichting en teakhouten afwerking. In de woonkamer vind je twee banken. De banken kan je ’s avonds omtoveren tot bedden. Onder de zittingen vind je opslagruimte voor kleding.

De camper is van alle gemakken voorzien en heeft zelfs een 32-inch smart TV en twee JBL-luidsprekers. Onder de speakers vind je een met hout afgewerkte deur die je toegang verschaft tot de cabine.

Een grote keuken en luxe douche

Naast de zitkamer vind je in de bakwagen een keuken met grote koelkast, een magnetron, een oven en een 3-pits gasstel. Vanuit de keuken loop je richting de badkamer. Hierin is een douche verwerkt waar menig campereigenaar jaloers op is. In dezelfde ruimte is een toilet geplaatst.

Een bakwagen is doorgaans niet echt goed geïsoleerd. Om de camper toch warm te houden, beschikt de ruimte over een goede verwarming – en koeling – en is de vloer bedekt met vinylplanken.

Alle apparatuur wordt van energie voorzien door een propaantank, zonnepanelen of door de camper simpelweg in te pluggen aan een elektriciteitsnet. Hoeveel de complete ombouw heeft gekost, is onduidelijk. Dat het geen goedkope camper – noch afgedankte bakwagen is – moge duidelijk zijn.