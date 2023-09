Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze 3 leukere occasions koop je voor het geld van een Peugeot 108

Als je op zoek bent naar je eerste goedkope en betrouwbare occasion, dan is de kans groot dat de Toyota Aygo, Citroën C1 en de Peugeot 108 op je lijstje staan. Maar kan je voor dat geld niet iets veel leukers kopen?

Autovisie deed navraag bij AutoTrack en Gaspedaal.nl. Van de bijna 1.600 Peugeot 108’s die te koop staan, is de gemiddelde prijs is 9.950 euro.

Drie leukere occasions voor het geld van een Peugeot 108

Voor het budget van een gemiddelde Peugeot 108 gaan we op zoek naar een veel leukere occasion. Niet omdat we de 108 afraden, maar omdat je als liefhebber leukere auto’s kan kopen in dit prijssegment.

Mazda MX-5

De Mazda MX-5 is een echte liefhebbersauto. Hoewel de kleine Japanse roadster een stuk minder praktisch is dan een Peugeot 108, is het wel een veel leukere aankoop.

We vinden een Mazda MX-5 van de eerste generatie voor net geen 10 mille. De auto komt uit 1997, is dus een eerste generatie met klapkoplampen, en heeft iets meer dan 140.000 kilometer ervaring. Let wel, de MX-5 staat er om bekend technisch erg betrouwbaar te zijn, maar roesten kunnen ze als de beste.

Renault Twingo RS

Voor het geld van een Peugeot 108 kan je ook een Renault Twingo kopen. Redelijk dezelfde klasse hoor ik je denken, maar dat verandert als je weet dat dit een RS is.

De kleine hete hatchback heeft een 1,6-liter viercilinder die goed is voor 133 pk. Genoeg om flink wat plezier te beleven in de fransman.

We vinden een Renault Twingo RS uit 2012 met iets meer dan 150.000 kilometer ervaring. Het prijskaartje? 8.500 euro! Dat is minder dan de gemiddelde Peugeot 108!

Suzuki Jimny

Aan de andere kant van het spectrum vinden we een Suzuki Jimny. Een offroader die menig liefhebber leuk vindt. Waarom? Simpelweg omdat de auto een guitig uiterlijk heeft en serieus terreincapabel is.

We vinden een Suzuki Jimny voor exact de gemiddelde prijs van een Peugeot 108: 9.950 euro. De auto heeft iets meer dan 105.000 kilometer op de teller en komt uit 2006.