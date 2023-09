Deel dit: Share App Mail Tweet

Koopwijzer: Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 108 (2014-2022)

Het tweede Aygo-trio brengt volwassenheid, kwaliteit en onderscheid. Wat zijn aandachtspunten voor een Toyota Aygo, Citroën C1 of Peugeot 108?

In 2005 brengt het eerste stadsautohuwelijk van Toyota en PSA een ééneiige drieling voort. Met de tweede generatie laat het drietal de puberjaren achter zich. De nieuwe Aygo, C1 en 108 gedragen zich volwassener, zijn uiterlijk beter van elkaar te onderscheiden, en hebben hun zonnige persoonlijkheid behouden.

Carrosserie Peugeot 108, Citroën C1 en Toyota Aygo

Van het nieuwe Aygo-drietal heeft de Toyota-variant de meest expressieve vormgeving. Een X-vormig ‘gezichtsmasker’ met streng kijkende koplampen en rechtopstaande achterlichten onderscheiden de Japanse A-segmenter nadrukkelijk van zijn Franse broers. Overigens was blijkbaar niet iedereen gecharmeerd van de Zorro-uitstraling, want het verwisselbare X-masker verdwijnt bij de facelift van 2018. Met zijn dubbele koplampen is de Citroën C1 de meest speelse verschijning van de drie; de Peugeot 108 draagt het serieuzere familiegezicht van de 208/308. Onderhuids zijn de modellen hetzelfde en ook de beschikbare fabrieksopties – drie of vijf deuren, een elektrisch bedienbaar vouwdak, parkeersensoren – komen grotendeels overeen. Met verschillende personalisatiemogelijkheden geven de merken een eigen draai aan de uitstraling, die varieert van eenvoudig tot hip en van chic tot sportief.

Interieur

Met fabrieksopties zoals MirrorLink, Bluetooth, een parkeercamera en zelfs keyless entry & start herinnert niets aan de budgetbewuste functionaliteit van de oude Aygo/C1/107. Natuurlijk is ook bij het nieuwe drietal zichtbaar dat de inkoopprijzen van de interieurdelen tot de laatste cent zijn uitonderhandeld, maar de vormgeving heeft flair, de materialen zijn van keurige kwaliteit en de uitrusting is modern. Ook fijn: de stoelen zitten beter, de geluiddemping is effectiever en de achterste zijruiten hebben niet langer de neiging om zichzelf spontaan van de auto los te maken.

De bagageruimte meet 168 liter (Aygo) of 196 liter (C1/108). Met neergeklapte achterbankleuning groeit dit tot respectievelijk 754 en 780 liter. Instapmodellen zijn erg kaal en grijs en hebben een eenvoudige radio en een plastic bijtringstuur. Aantrekkelijker zijn de hogere uitrustingsniveaus met kleurige stoelbekleding, airco en het 7-inch infotainmensysteem met MirrorLink. Vanaf de facelift in 2018 ondersteunt dit systeem Apple CarPlay en Android Auto. DAB+ is een andere aanvulling op het infotainmentaanbod.

Motor

De Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 108 delen dezelfde atmosferische 1.0 VVT-i benzinemotor met 69 pk/95 Nm. De driecilinder van Toyota/Daihatsu is bewezen betrouwbaar. In 2018 wordt de 1.0 VVT-i technisch aangepast met het oog op de strengere WLTP-testcyclus. De ‘opgeschoonde’ driecilinder levert iets meer vermogen en marginaal minder koppel (72 pk/93 Nm). PSA levert de C1 en 108 enige tijd met een sterkere, zelf ontwikkelde 1.2 VTi driecilinder met 83 pk/117 Nm. Goed om te weten: de 1.0 VVT-i heeft een onderhoudsvrije distributieketting, de 1.2 VTi/PureTech een distributieriem. Bij de bouwjaren 2014-2018 kan de distributieriem verkruimelen. De loslatende deeltjes kunnen de oliezeef en andere essentiële doorgangen blokkeren en motorschade veroorzaken. Een visuele inspectie van de riem geeft zekerheid over de conditie. Getroffen modellen komen in aanmerking voor een terugroepactie van PSA.

Transmissie Peugeot 108, Citroën C1 en Toyota Aygo

Voorwielaandrijving gaat bij de Japans-Franse stadsauto’s samen met een handgeschakelde vijfversnellingsbak of een gerobotiseerde vijfversnellingsbak. Dezelfde halfautomaat gaat door het leven als X-Shift (bij Toyota) of ETG5 (bij PSA). De schakelkarakteristiek van de robot-automaat kan niet iedereen bekoren. Uitgebreid proefrijden voorkomt spijt achteraf. Door intensief stadsgebruik kan de koppeling en/of het drukgroeplager sneller slijten. Ook de drogeplaatkoppeling van de gerobotiseerde transmissie is aan normale slijtage onderhevig.

Wielophanging

De onderstelconfiguratie bestaat uit onafhankelijke McPherson-vering op de voorwielen en een torsie-achteras. Nieuwe schokdempers en veren en een dikkere stabilisatorstang op de vooras vergroten het rijcomfort en verminderen de rolneiging. De elektrische stuurbekrachtiging geeft een fractie meer stuurgevoel. Ter ere van de facelift in 2018 worden de onderstelafstemming en de elektrische besturing lichtjes aangepast. Af-fabriek staan de Toyota Aygo, Citroën C1 en Peugeot 108 op 14- of 15-inch wielen, die in uitvoering variëren van zorgeloos gewieldopt staal tot aantrekkelijker, maar stoeprandgevoeliger lichtmetaal.

Welke moet ik hebben?

Met keuze uit drie merken, drie modellen, twee motoren, twee transmissies en een veelvoud aan uitvoeringen, kleurcombinaties en aankledingspakketten is er voor elke smaak wel een passende Aygo, C1 of 108 te vinden. Door de gedeelde techniek is de keuze ‘wie van de drie?’ vooral een kwestie van persoonlijke merk- of modelvoorkeur en budget. Met vijf deuren, de 1.0 VVT-i met handbak, airco en het 7-inch infotainmentsysteem heb je alles wat een praktische moderne stadsauto moet hebben. Uitvoeringen met meer luxe zijn leuk, maar meestal duur betaald, en strikt genomen kun je prima zonder.

Moet dit hem worden?

Bij de eerste Aygo, C1 en 107 draaide alles om betaalbaarheid. De tweede generatie voegt meer stijl, comfort, technologie en veiligheid toe. Dat zie je wel terug in de nieuwprijzen en de occasionvraagprijzen, die op een hoger niveau liggen dan bij de eerste generatie. Ook het concurrentieveld is sterk veranderd, want in het A-segment zijn tegenwoordig genoeg alternatieven van andere merken te koop. De Aygo, C1 en 108 onderscheiden zich in positieve zin van het andere aanbod met hun overwegend betrouwbare techniek en vrolijk stemmende vormgeving, maar alleen als je de juiste kleur en uitvoering kiest. Kun je dat waarderen, dan doe je met één van de drie modellen altijd een goede koop.

Tijdlijn

voorjaar 2014 – introductie Citroën C1/Peugeot 108

zomer 2014 – introductie Toyota Aygo, Citroën C1/Peugeot 108 1.2 PureTech

zomer 2018 – einde 1.2 PureTech, vernieuwde 1.0 VVT-i, facelift Aygo, C1 en 108

voorjaar 2021 – driedeurs Aygo vervalt

KOPEN

+ Vrolijkstemmende vormgeving

+ Leuke uitvoeringen en opties

+ Capabele en betrouwbare 1.0-motor

+ Groot occasionaanbod

NIET KOPEN

– Kleine bagageruimte

– krappe zit achterin

Denk ook eens aan een…

Kia Picanto (2011-2017)

Zelfverzekerde vormgeving, solide techniek en goudgerande garantievoorwaarden vormen ook op de occasionmarkt de basis voor het succes van de Picanto II.

Renault Twingo (2014-HEDEN)

De Renault Twingo III is een doordachte stadsauto met relatief veel binnenruimte en opvallende vormgeving. Naast benzinemotoren inmiddels ook leverbaar met elektromotor.