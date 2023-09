Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit verbruikt een Dodge Ram 1500

Februari van dit jaar presenteerde Dodge de nieuwe Ram 1500 REV, een volledig elektrische pick-up. Voordat deze auto CO2 kan compenseren, kijken we wat de huidige Ram 1500 verbruikt.

De Ram 1500 wordt niet in Nederland geleverd. Toch zijn er RAM-dealers die auto’s importeren.

Dit verbruikt een Dodge Ram 1500

Voor dit voorbeeld kiezen we een Dodge Ram 1500 uit 2023 met de 5,7-liter V8 die als nieuwe auto naar Nederland is geïmporteerd. Het gemiddelde verbruik ligt volgens de fabriek op 12,8 liter benzine per 100 kilometer. Dit betekent dat de auto gemiddeld 1 liter op 7,81 kilometer verbruikt.

Dat is niet erg zuinig. Veel kopers kiezen daarom voor een LPG-tank in hun Ram. LPG is immers veel goedkoper dan benzine. Echter, de brandstof heeft ook een nadeel. Het verbruik gaan namelijk omhoog.

Het verbruik op LPG ligt zo’n 15 procent hoger dan op benzine. De Dodge Ram 1500 verbruikt op LPG dus geen 12,8 liter per 100 kilometer, maar zo’n 14.72 liter. Dit betekent dat je ongeveer 1 op 6,8 rijdt met een Ram 1500 op LPG. Als je de fabriekopgave haalt tenminste. Laat je de V8 vaak brullen, dan rij je veel onzuiniger.

Te koop als occasion Op Gaspedaal.nl wordt de Dodge Ram 766 keer aangeboden. Dat is best veel voor het type auto. Ter vergelijk: een Mercedes-Benz B-Klasse wordt 1.036 keer aangeboden.

Voor LPG betaal je ongeveer een euro per liter. Euro95 kost afgerond 2,3 euro per liter. Met een prijs die meer dan dubbel zo hoog is, heb je een LPG-installatie in een Dodge Ram 1500 snel terugverdiend.

De auto uit het voorbeeld

De auto die wij in dit artikel als voorbeeld namen staat te koop voor net geen 66 mille. De Ram 1500 is nieuw en wordt verkocht door een Dodge-dealer.

Klik hier om naar de advertentie te gaan.