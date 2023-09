Deel dit: Share App Mail Tweet

Maakt deze MG Cyberster de Tesla Roadster overbodig?

Voor hatchbacks en SUV’s is er al veel aanbod op de elektrische markt, maar cabrio-liefhebbers hebben nog weinig keuze. Daar gaat verandering in komen. Niet alleen met de Polestar 06 en Tesla Roadster maar ook met de MG Cyberster.

Volgend jaar komt het model naar Nederland. Over de specificaties rept het merk nog niets. Echter, in Chinese patentdocumenten zijn al specificaties te lezen. Of deze exact kloppen met de Europese versie, is de vraag.

MG Cyberster

Onder de vloer ligt een 77 kWh-accupakket waarmee de auto volgens de Chinese meetmethode zo’n 580 kilometer kan halen. Houd rekening met iets meer dan 400 kilometer range volgens de WLTP-meetmethode.

Aan het accupakket is een 310 pk elektromotor op de achteras gekoppeld of twee elektromotoren die tezamen 544 pk en 725 Nm leveren. Ondanks dat de cabrio met zware vleugeldeuren, een groot accupakket en een elektrische softtop niet licht zal zijn – en waarschijnlijk meer een GT is dan een roadster – sprint hij in 3,2 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h. Naast het origineel vormgegeven exterieur, zit het interieur ook goed in elkaar.

Een minpuntje zijn de schermranden van het klokkenpaneel in de MG Cyberster. Dat is simpelweg niet goed genoeg voor een auto die naar verluidt in het prijssegment van een Audi A5 Cabrio moet concurreren.

Eerder dan de Tesla Roadster

Als voordeel heeft deze Cyberster op dit moment het alleenrecht wat elektrische ‘roadsters’ betreft. De Tesla Roadster en Polestar 6 zijn er immers nog niet. MG verwacht niet dat het een verkooptopper wordt. Zoals ze zelf zeggen, het moet met name een ‘image-builder’ zijn.