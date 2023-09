Deel dit: Share App Mail Tweet

Renault neemt afscheid van de MPV! Ook Scenic is nu een SUV

MPV zijn ‘zooo 2001’. Daarom stapt Renault volledig van de carrosserievorm af en tovert de modellen om tot SUV, want die zijn wel populair. Na de Espace is ook de Renault Scenic dus geen ‘Multi-Purpose Vehicle’ meer.

Al in 2022 liet Renault het conceptmodel zien van de nieuwe Scenic. Dat studiemodel is bijna identiek aan het uiteindelijke productiemodel.

De nieuwe Renault Scenic

Renault plak de tem ‘E-Tech Electric’ achter ‘Renault Scenic’. Dit betekent simpelweg dat het model voorzien is van een volledig elektrische aandrijflijn. Er is keuze uit twee varianten.

Een standard range met een 170 pk elektromotor op de vooras gekoppeld aan een 60 kWh accupakket waarmee je 420 kilometer ver komt en een high range als 220 pk sterke voorwielaandrijver met een 87 kWh batterij en een actieradius van 620 kilometer.

Hetzelfde platform als de Megane E-Tech Electric

De nieuwe Renault Scenic staat op het platform van de Megane E-Tech Electric en lijkt ook qua design erg op zijn kleine broertje. Wel is de Scenic een stuk langer, 27 centimeter maar liefst. Hij is zelfs 7 centimeter langer dan de vorige Scenic.

De extra lengte zorgt voor iets meer bagageruimte. Met 545 liter kan je 12 liter meer aan spullen meenemen.

Het interieur lijkt op wat we kennen van de Renault Megane E-Tech Electric. Zo loopt het dashboard over in het klokkenpaneel, draait het infotainmentsysteem op Android Automotive en is het stuur en de opzet van het interieur nagenoeg hetzelfde.

Als je wil proefrijden met de nieuwe Renault Scenic, dan hoef je niet meer lang te wachten. De marktintroductie staat gepland voor begin 2024.