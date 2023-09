Deel dit: Share App Mail Tweet

Oer-Italiaanse Alfa Romeo 33 Stradale is Nederlandse creatie

De exclusieve Alfa Romeo 33 Stradale is een intentieverklaring. Een typisch Italiaans statement, getekend door een Nederlander, dat zegt: Alfa is terug en kijkt vol vertrouwen naar de toekomst.

Bob Romkes, de Nederlandse hoofddesigner van Alfa Romeo, ziet er uitgeslapen uit. En dat terwijl hij heel wat overuren heeft gemaakt in het afgelopen jaar. De 33 Stradale is in een moordend tempo ontwikkeld, vertelt Romkes, samen met de drieëndertig gelukkige kopers van de gelimiteerde sportwagen.

Ontwikkeling Alfa Romeo 33 Stradale

Want de input van de klanten in dit project was groot. De designafdeling van Alfa Romeo had iedere week overleg met ‘de leden van Club 33’, zoals het merk ze noemt. Waarover? Soms over simpele details (waar op de koets moet het klavertje vier komen te staan?), soms over ingrijpendere zaken.

Verborgen infotainment

De kopers wilden bijvoorbeeld geen ADAS-systemen, lacht Alfa Romeo-topman Jean-Philippe Imparato. En toen ze te horen kregen dat bepaalde elektronische rijassistenten verplicht zijn, wilden ze er in ieder geval zo min mogelijk van zien. Vandaar dat het infotainmentsysteem heel goed verborgen is, onder een klep op de middenconsole.

Kunstwerk en pure rijmachine

De 33 Stradale moest een pure rijmachine worden, was de consensus onder de kopers. Vandaar dat er geen knoppen op het stuur zitten en de middentunnel is bedekt met het absolute minimum aan bedieningselementen, allemaal prachtig met de hand gemaakt van aluminium.

De 33 Stradale is een kunstwerk, vindt Imparato. Hij wordt niet bij Alfa Romeo zelf geproduceerd, maar bij carrosseriebouwer Touring Superleggera, die veel ervaring heeft met coachbuilds.

Met Maserati MC20 als basis

In de basis is de Alfa Romeo 33 Stradale een Maserati MC20. Hij maakt gebruik van dezelfde koolstofvezel monocoque met aluminium subframes en heeft achterin een doorontwikkeling van de Nettuno-motor liggen.

De 3,0-liter twinturbo V6 levert in de 33 Stradale ruim 620 pk, aldus Alfa Romeo, waarmee een nul-naar-honderd-sprint in minder dan 3 seconden mogelijk moet zijn. De topsnelheid van de 1.500 kilo zware auto ligt niet geheel toevallig op 333 km/h.

Elektrische 33 Stradale

Maar dat is nog niet alles. Er komt ook een EV-variant van de 33 Stradale, met onderhuids de elektrische Folgore-techniek van Maserati. Die wordt nog uitgebreid getest, want Alfa Romeo is er nog steeds niet uit of de stekker-Stradale twee elektromotoren (achterwielaandrijving) of drie elektromotoren (vierwielaandrijving) moet krijgen.