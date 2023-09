Deel dit: Share App Mail Tweet

Facelift Tesla Model 3: meer dan enkel nieuwe lichtunits

De Tesla Model 3 is al sinds 2017 op de Amerikaanse markt en zette vier jaar later ook voet op Nederlandse bodem. De langverwachte facelift is nu eindelijk hier.

Elon Musk boekte faam met de Model S en hoge verkoopcijfers met de Tesla Model 3. Op dit moment staan er bijna 80.000 Tesla’s op Nederlands kenteken en bijna 47.000 van die EV’s draagt het Model 3-embleem. Het is een belangrijk model, dat moge duidelijk zijn.

Facelift van de Tesla Model 3

Het is de auto die (samen met de Model S) EV’s mainstream maakte. Maar met een niet sublieme bouwkwaliteit, een ietwat verouderd design en snel inlopende concurrentie is het de hoogste tijd voor een uitbundige facelift.

We beginnen even bij het exterieur, waar nieuwe koplampen en achterlichten direct in het oog springen. De lichtunits zijn strakker en stoerder getekend en doen daarmee gek genoeg een beetje denken aan die van zijn Chinese concurrent: de BYD Seal.

Mee met de trend

Achterop zien we géén doorlopende ledstrip en dat is vandaag de dag een verademing. Wel ging de Amerikaanse EV-fabrikant mee met een andere trend uit autoland en dat is het uitschrijven van de merknaam. Geen Tesla-logootje meer dus.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Ook de voorbumper heeft een complete make-over gekregen. Deze is nu voorzien van één strakke, horizontale lijn en de mistlampen zijn verdwenen uit de bumper. Het is moeilijk te zien, maar de Tesla Model 3 heeft nu ook een andere motorkap. Deze zou de lucht beter over de voorruit moeten geleiden.

Hoogwaardiger interieur

Als we instappen is de elektrische auto nog altijd te herkennen als Tesla Model 3, al is bijna het complete interieur vernieuwd. Allereerst moet het dankzij geluiddempend glas rondom stiller zijn in de Tesla. Verder zijn de hendels achter het stuur verdwenen. De richtingaanwijzers en cruise-control bedien je voortaan via het stuur.

Daarnaast vind je nu sfeerverlichting, geventileerde stoelen en 17 speakers (voorheen 14) in het interieur. Het dashboard is deels te personaliseren. Zo kun je bij één onderdeel van het dashboard zelf het materiaal en de kleur uitkiezen. Over kleur gesproken, er zijn twee nieuwe lakkleuren om uit te kiezen: Ultra Red en Stealth Grey.

Verder is het bekende Tesla-scherm feller en hebben ook de passagiers op de achterbank een eigen schermpje waarmee ze films kunnen kijken, de muziek kunnen selecteren en nu ook zelf hun stoelverwarming kunnen bedienen. Voorin ook meer keuzemogelijkheden: voortaan kan de luchtventilatie voor de bestuurder en passagier apart geregeld worden.

Vernieuwde Tesla Model 3 eind oktober leverbaar

Al met al is het een hoogwaardigere auto geworden. Als RWD-variant is de Model 3 in Nederland te krijgen vanaf 42.990 euro. De Long Range-versie begint van 50.990 euro. Verwacht wordt dat leveringen van de vernieuwde Tesla Model 3 eind oktober starten.