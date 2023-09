Deel dit: Share App Mail Tweet

Mini updatet complete aanbod: de nieuwe Cooper en Countryman!

Mini trekt het doek van de nieuwe Cooper en Countryman. En dat betekent ingrijpende wijzigingen voor het modellenaanbod van het merk! Het enige model in de line-up dat niet vernieuwd wordt, is de Clubman. Het merk neemt dan ook afscheid van de station.

Kortom, een volledige vernieuwing van het modellenaanbod. Al klinkt dat ingrijpender dan het is. Wat design betreft blijft Mini conservatief.

De nieuwe Mini Cooper

We beginnen bij de Cooper, het belangrijkste model van het merk. We reden in mei al met de elektrische uitvoering, klik hier om die video te zien, maar nu kunnen we ook echt het design tonen.

Wat direct opvalt, is dat het exterieur niet veel anders is dan de vorige generatie. De neus is iets meer afgerond en de koplampen zijn voorzien van twee ledstrepen. De elektrische Cooper heeft altijd een dichte grille.

Verder neemt Mini afscheid van de ronde spiegels en zijn de achterlichtunits een stuk kleiner.

Geen motorisering meer Cooper is vanaf nu geen aanduiding voor een motorisering, maar een modelnaam. De benamingen: ‘3-Deurs’ en ‘5-Deurs’ verdwijnen.

Grotere wijzigingen vinden we in het interieur. Mini verwijdert het klokkenpaneel en plaatst een groot rond scherm midden op het dashboard. De vormgeving is een knipoog naar het verleden toen de kilometerteller van Mini op dezelfde plek te vinden was.

Ook de knoppen onder het display doen denken aan de oude Mini’s. Vind je alleen een centraal scherm niet prettig, dan kan je optioneel bij alle Mini’s een head-up display bestellen.

De Mini Countryman

Het interieur van de Mini Cooper is qua design bijna identiek aan dat van de Countryman, maar dan een stuk ruimer en met meer aflegruimte. Meer ruimte vind je ook onder de achterklep. De achterbak groeide met 30 liter, en dat zie je.

De Mini Countryman is nu 4,43 meter lang, 1,84 meter breed en 1,66 meter hoog. Ondanks zijn grotere buitenmaten is hij gestroomlijnder dan zijn voorganger. De cW-waarde daalde van 0,31 naar 0,26.

De kofferklep steekt optisch uit en door de kleinere achterlichten worden de toegenomen buitenmaten nog eens benadrukt. De auto staat op het platform van de BMW X1. Ze lijken de spoiler zelfs te delen.

Aandrijflijnen

De elektrische Mini Countryman heeft net als de BMW iX1 313 pk en een accupakket met een capaciteit van 68 kWh. De nul-naar-honderd-tijd van deze SE ALL4, met vierwielaandrijving, bedraagt 5,6 seconden. De WLTP-range bedraagt 433 kilometer.

Er is ook een volledig elektrische Countryman met minder vermogen. De Countryman E levert 204 pk en heeft 462 kilometer aan rijbereik. Het accupakket is in beide gevallen met 22 kW op te laden aan de openbare laadpaal en 130 kW aan de snellader.

De Mini Cooper staat op een nieuw (eigen) platform en heeft een 40,7 of 54,2 kWh accupakket in de bodem. Hiermee kom je 305 of 402 kilometer ver. Kies je voor het kleinere accupakket dan heb je 184 pk tot je beschikking. De snelste EV levert 218 pk.

De instapper, de Cooper E, kan met maximaal 75 kW snelladen en 11 laden kW aan de openbare laadpaal. De snellere versie, de Cooper SE, kan 95 kW snelladen en haalt ook 11 kW aan de openbare laadpaal. Echt snel laadt de Cooper dus niet op.

Waar worden de Mini's gebouwd? De Cooper EV wordt in China gebouwd en de niet-EV Cooper in Oxford. De Countryman bouwt Mini in Leipzig en ook de Aceman, die later zal volgen, wordt ook in China gemaakt. De prijzen van de modellen zijn vooralsnog niet bekend.

De Mini Cooper en Countryman worden ook nog met een benzine-aandrijflijnen geproduceerd. Van beide modellen staan er ook John Cooper Works-versies op de planning. Welke aandrijflijnen die exact krijgen, laat Mini nog niet weten.