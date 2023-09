Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de BYD Seal in Nederland, een Tesla Model 3-concurrent?

BYD maakt de prijzen voor de Seal bekend, een auto die het moet opnemen tegen EV’s als de Tesla Model 3. Maar is de prijs daar concurrerend genoeg voor?

Wat prijs betreft is concurreren met Tesla moeilijk. Het merk heeft een ware prijzenoorlog ontketent. Voor gevestigde fabrikanten is het soms onmogelijk om voor hetzelfde geld een vergelijkbare EV aan te bieden, maar van nieuwe Chinese fabrikanten verwacht je wellicht dat dit wel lukt.

BYD Seal vs. Tesla Model 3

BYD is zo’n Chinese fabrikant die nieuw is in Nederland. Toch kiezen ze ervoor om de Seal veel duurder in de markt te zetten dan de Tesla Model 3.

Een Tesla Model 3 koop je nu vanaf 42.990 euro. Voor dit geld heb je een witte auto met 18 inch wielen, 325 pk en een accupakket waarmee je volgens de WLTP-meetmethode 513 kilometer ver komt.

De BYD Seal is er vanaf 47.990 euro. Voor dit geld krijg je iets grotere wielen, 19 inch, en heb je een groter accupakket. De instapper heeft een actieradius van 570 kilometer volgens de WLTP-meetmethode. Deze EV levert 313 pk.

Waarom is de Seal dan toch zoveel duurder dan de Tesla Model 3? BYD vertelt aan Autovisie dat bouwkwaliteit en uitrusting een stuk beter zijn in geval van de Seal.

Deels kunnen we dit al bevestigen, want de BYD Seal heeft simpelweg een rijker uitgerust interieur dan de Tesla Model 3. Zo vind je zowel een draaibaar centraal display als een digitaal klokkenpaneel achter het stuur. Het Tesla-interieur is simpelweg kaal en erg eenvoudig in vergelijking met de Chinese concurrent. Maar of je daar nou 5.000 euro extra voor wil betalen.

Wat bouwkwaliteit betreft heeft BYD mooie beloftes, maar of die waar zijn moet nog maar blijken. De auto’s zijn immers pas net op de Nederlandse markt. Wil je op de hoogte blijven van de tests van toekomstige BYD’s en Tesla’s, abonneer je dan op Autovisie Magazine. Lees nu ook in nummer 18 het bezoek van Autovisie aan de batterijfabriek van BYD in het Chinese Chongqing.

