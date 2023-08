Deel dit: Share App Mail Tweet

Prijzenoorlog! Ook BYD maakt zijn elektrische auto’s goedkoper

Tesla heeft in China een prijzenoorlog ontketend, die vooralsnog niet is overgeslagen naar Nederland. Toch stellen fabrikanten ook hier de prijzen van hun elektrische modellen bij. Na Peugeot gisteren, is het vandaag BYD dat een paar duizend euro van de Dolphin, Atto 3, Han en Tang af doet.

Om te beginnen met de voordeligste EV van BYD, de Dolphin. Die wordt in de basis niet goedkoper, want het instapmodel, de Active, blijft 29.990 euro kosten. Hij wordt aangedreven door een 95 pk leverende elektromotor en komt maximaal 340 kilometer ver op zijn 44,9 kWh-batterij.

BYD Dolphin zakt wél en niet in prijs

Ook de 32.990 euro kostende Boost verandert niet qua prijs. Hij heeft dezelfde accu als de Active, maar dan gekoppeld aan een 177 pk sterke motor. Zowel de Active als de Boost kan met maximaal 60 kW laden, wat niet bijster indrukwekkend is.

De BYD Dolphin Comfort en Design zakken wel in prijs. Beide hebben 204 pk en een 60,4 kWh-batterij, waarmee ze een range van 427 kilometer halen. Snelladen gaat met 88 kW. De Comfort en Design kosten nu respectievelijk 35.490 en 36.990 euro, waarmee ze nu 1000 euro minder duur zijn.

Atto 3 precies 4000 euro minder duur

Op de BYD Atto 3 kunnen kopers meer geld besparen. Hij is er in twee uitvoeringen: Comfort en Design. Van beide gaat 4000 euro af, waardoor ze nu 38.990 en 40.990 euro kosten. De Atto 3 is 204 pk sterk en komt op zijn 60,8 kWh-batterij zo’n 420 kilometer ver.

Han en Tang beide vanaf 69.990 euro

Dan zijn er nog de BYD Han, een elektrische sedan, en Tang, een grote SUV. Beide kosten nu 69.990 euro. De Han komt van 71.490 euro en de Tang van 73.300 euro.

Voor de aandrijving van de twee modellen zorgen evenzoveel elektromotoren, die samen 517 pk produceren. De Tang heeft een grotere batterij dan de Han (86,4 versus 85,4 kWh), maar komt toch minder ver. Hij houdt het voor gezien bij 400 kilometer. De Han haalt meer dan 500 kilometer.