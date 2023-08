Deel dit: Share App Mail Tweet

Na deze prijsverlaging is de elektrische Peugeot e-308 nog steeds duur

Peugeot verlaagt de prijs van de elektrische e-308 met 2000 euro en maakt gelijk bekend hoeveel de SW kost. Dat betekent echter niet dat de Peugeot e-308 nu een koopje is…

De Peugeot e-308 kon je voorheen vanaf 45.585 euro bestellen. Nu is dat 43.858 euro. Voor de beter uitgeruste GT, die eerder GT First Edition hette, betaal je minimaal 45.985 euro. Beide komen nu dus voor de SEPP-aanschafsubsidie in aanmerking, omdat hun fiscale waarde onder de 45 mille zit.

Prijs van de Peugeot e-308 SW

Tot nu toe was niet bekend hoeveel de Peugeot e-308 SW kostte. Net als de hatchback is hij te koop als Allure en GT. Die eerste is er vanaf 44.875 euro, de tweede vanaf 47.285 euro.

De Peugeot e-308 maakt gebruik van een 156 pk en 270 Nm leverende elektromotor, die is gekoppeld aan een 54 kWh-batterij (51 kWh netto). Volgens de WLTP-meetmethode heeft de auto een actieradius van ruim 400 kilometer. Snelladen gaat niet zo… snel, want verder dan 100 kW komt-ie niet.

Concurrentie stuk minder duur

Over naar de concurrentie dan, die over het algemeen minder duur is dan de Peugeot. Een nieuwe Volkswagen ID.3 – met 204 pk en 427 kilometer range – heb je voor 42.690 euro. Als je kiest voor het oude model (die zijn er nog), dan hoef je slechts 38.990 euro af te tikken.

De Cupra Born, die ook 204 pk heeft en 427 kilometer haalt, begint bij 39.990 euro. Bij Renault zitten beide versies van de Megane E-Tech Electric ónder de Peugeot-prijs: 38.370 euro voor de 130 pk/320 km-versie en 42.970 euro voor de 220 pk/454 km-variant.

Het allervoordeligst is de MG4 Electric, een vijfdeurs hatchbak in ID.3-formaat, die maar 32.285 euro kost. Wat krijg je daarvoor? Een elektromotor die 170 pk levert en een bereik van 351 kilometer. Beter kun je 35.785 euro de Comfort-uitvoering kiezen. Die heeft 204 pk en 452 kilometer range.