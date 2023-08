Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je: Suzuki Cappuccino, een (kei)leuk kleintje

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een leuke Japanse roadster: de Suzuki Cappuccino.

De Cappuccino is een piepkleine roadster. Hij heeft zijn formaat te danken aan de ‘Kei car’ specificaties. Auto’s die in Japan voldoen aan die eisen komen in aanmerking voor lagere belastingen en verzekeringspremies.

Suzuki Cappuccino is een kleine maar fijne occasion

De roadster werd geproduceerd van 1991 tot 1997. In totaal werden er iets meer dan 28.000 exemplaren van de Cappuccino gebouwd. Slechts 61 daarvan zijn momenteel geregistreerd in Nederland. Bij aankoop ben je dus verzekerd van een zeer zeldzame auto – voor Nederlandse begrippen.

De Suzuki Cappuccino is niet de enige Kei-roadster. Eerder vergeleek Autovisie de Capuccino al met de minstens zo bijzondere Honda Beat. Je komt eerder een Ferrari of Porsche tegen dan een van deze twee.

Touren in een Ferrari-rode Cappucino

Het kleine motorblokje van de Suzuki Cappuccino is goed voor zo’n 64 pk bij 6500 toeren per minuut. Meer is in principe niet nodig aangezien de auto slechts 700 kilogram weegt.

De techniek van de occasion is gelimiteerd, een dubbele Cappuccino bestaat niet, de motorinhoud is altijd beperkt tot maximaal 660 cm3. “Hij voelt zeker aan”, zo schreven we, “stuurt precies in, reageert niet extreem scherp, maar zet zich vlot en zonder aarzelen. Dit is ook in sportief opzicht een volwassen sportauto. En als je open rijdt in deze dynamische dwerg met zijn knappe kapconstructie, is de sensatie groot.”

“Je hoort het turbootje blazen. Het driecilindertje klinkt sowieso lekker en reageert rap. De remmen van de Suzuki geven vertrouwen en blijven goed doseerbaar vertragen als we een beetje de grenzen verkennen. Het Japannertje reageert stoïcijns en volledig rammelvrij.”

Leuk interieur voor de kleintjes onder ons

“Een volwassen en mooi gemaakte cockpit, die helaas te krap is voor mensen langer dan 1,90 meter.” Het vereist dan ook wat kunst en vliegwerk om achter het stuur van de Suzuki Cappuccino te kruipen.

“De Cappuccino klopt helemaal qua vormgeving, alles is prachtig in proportie, maar het totale autootje is niet small maar XXXS. Als hij voorgereden wordt en pal naast je stopt, dringt pas door hoe klein hij echt is. Dat hij rechtsgestuurd is, was geen verrassing, dat is een kenmerk van Kei-cars. De mini-klasse was bedoeld voor Japan only.”

“Het dekseltje, lees de hardtop, zit er nog op en dat vergt Houdini-kunsten om achter het stuur te komen. Zoek iets anders uit als u langer bent dan pakweg 1,80 meter, want hoe lang je ook probeert, de stoel wil niet verder naar achteren.”

De Suzuki Cappuccino als Occasion

Autovisie vindt een exemplaar uit 1995 met een kilometerstand van net geen 100.000 kilometer. Om precies te zijn heeft de Suzuki 91.472 km aan ervaring. Het gaat om een 0.7 turbo Targa. Het prijskaartje bedraagt 17.500 euro.