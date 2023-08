Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de nieuwe Honda CR-V – terug naar de top?

De nieuwe Honda CR-V heeft de oversteek gemaakt naar Europa. Met een duik in de prijslijst maken we kennis. Brengt het nieuwe model Honda weer terug naar de top van de verkooplijsten?

Wereldwijd gezien is de Honda CR-V misschien wel het belangrijkste model voor het merk. In Noord-Amerika is de CR-V bijvoorbeeld zeer populair en lange tijd verkocht het model hier in Nederland ook goed. De laatste jaren liepen de verkopen echter sterk terug. In 2022 werd onder meer in Noord-Amerika een nieuwe modelgeneratie geïntroduceerd en nu heeft die ook de oversteek gemaakt naar Europa. Onder meer als plug-in hybride. Neemt de Honda CR-V daarmee als vanouds weer een noemenswaardige positie in de verkooplijsten in?

Twee keer hybride voor Honda CR-V

In de basis is de nieuwe Honda CR-V in Nederland leverbaar in twee versies: een hybride en een plug-in hybride. Die eerste is verder nog onder te verdelen in een variant met voor- of vierwielaandrijving. Beide hybride aandrijflijn zijn eigenlijk dezelfde. Centraal staat een 2,0-liter viercilinder benzinemotor en zelfs het systeemvermogen en -koppel van beide varianten zijn gelijk: 158 kW (215 pk) en 315 Nm.

Het grote verschil tussen de ‘gewone’ en plug-in hybride is dus vooral de grotere batterij, die bij de plug-in een capaciteit heeft van 17,7 kWh. Dat is goed voor een nette volledig elektrische WLTP-actieradius van 82 km, met een gemiddeld brandstofverbruik van 0,8 l/100km. De ‘gewone’ hybride komt afhankelijk van de uitvoering tot een gemiddelde van 5,9 l/100km.

Uitvoeringen Honda CR-V

Verder zijn er drie uitrustingsniveaus: de Elegance, Advance en Advance Tech. Die laatste is er alleen voor de plug-in hybride en andersom is de plug-in hybride ook altijd een Advance Tech. De Advance heeft standaard vierwielaandrijving. De Elegance is daarmee de enige variant met alleen voorwielaandrijving, met de vierwielaandrijving als optie.

Enkele highlights uit de standaarduitrusting: 18-inch lichtmetalen velgen, extra getinte achterruiten, lederen bekleding, stoelverwarming voorin, adaptieve cruise control en vrij uitgebreide Honda Connect-infotainment met 9-inch touchscreen. De Advance voegt daar een met leder bekleed en verwarmbaar stuurwiel, stoelverwarming achterin, een head-up display en Bose Premium-audiosysteem aan toe.

De Advance Tech maakt het aanbod compleet met een wat sportiever onderstel en verder vooral wat meer rijassistentie. Visueel onderscheidt de Advance Tech zich van de andere modellen met zwarte velgen en meer in carrosseriekleur uitgevoerd bumperwerk.

Prijzen Honda CR-V

Het prijskaartje van de nieuwe modelgeneratie Honda CR-V vermeldt helaas wel weer hogere prijzen. De vanafprijs bedraagt nu 55.815 euro. Met vierwielaandrijving wordt dat 60.035 euro. De luxere Advance kost minimaal 64.410 euro. De plug-in hybride is met een vanafprijs van 63.150 euro wel iets voordeliger dan de meest luxe uitvoering van de vorige modelgeneratie.

Losse opties zijn er nauwelijks, ook bij Honda bepaalt de keuze voor het uitrustingsniveau wat je wel en niet aan boord hebt. Op die manier bekeken heeft de luxere uitrusting van de Advance best een stevige meerprijs. In dat geval kan je beter voor de plug-in hybride gaan, die voor een lagere prijs meer uitrustingen biedt én waarbij je die meerprijs als het even meezit terugverdient met het lagere brandstofverbruik. Wij besluiten echter al gelijk ruim zeven mille te besparen door genoegen te nemen met het ‘instapmodel’.

Exterieuraankleding

Het kleurenaanbod is beperkt. Standaard is de nieuwe Honda CR-V niet-metallic wit. Voor 950 euro is er keuze uit zwart of wit met een licht parelmoereffect, of je kiest voor metallic donkerrood of -blauw. Wij gaan voor rood.

Tegenwoordig is ook de wielkeuze vaak gekoppeld aan het uitrustingsniveau, maar Honda biedt op dit vlak nog wel keuze. De standaard 18-inch exemplaren zijn voor diamantgeslepen of volledig zwarte velgen met een ander design. Die hebben een meerprijs van respectievelijk 2.039 en 1.727 euro. Wij houden het bij de standaard velgen.

Interieuraankleding

Hier valt niets te kiezen, je krijgt hoe dan ook de standaard zwarte lederen bekleding.

Losse opties en pakketten

Hier is zoals gezegd ook niet heel veel te vinden, maar nog wel iets. Het Aero Pack bijvoorbeeld, waarmee je voor 3.000 euro wat aerodynamische zilverkleurige carrosserie-elementen krijgt. Het Illumination Pack biedt voor 1.000 euro meerprijs verlichte instaplijsten en dito tildrempel van de bagageruimte. Voor 1.300 euro behoort een af fabriek trekhaak met stroomaansluiting tot de mogelijkheden. Vooruit, het Illumination Pack vinken we aan.

De nieuwe Honda CR-V zelf samenstellen

Met de paar aangevinkte opties komt het prijskaartje van de door ons samengestelde Honda CR-V op 57.135 euro. Alle prijzen en opties zelf eens rustig bekijken? Configurator en prijslijst zijn te vinden op www.honda.nl/cars.