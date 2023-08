Deel dit: Share App Mail Tweet

Op zoek naar een tweedehands auto? De goedkoopste vind je in Drenthe

Je kunt flink besparen op jouw gedroomde tweedehands auto, zo blijkt uit cijfers van Marktplaats, als je maar in de juiste provincie gaat zoeken. Het verschil tussen de gemiddelde occasionprijs in Drenthe en Overijssel is bijvoorbeeld meer dan 10.000 euro!

Occasions worden steeds duurder. In juli is de gemiddelde, landelijke vraagprijs, vergeleken met een maand eerder, met 1,6 procent gestegen naar 19.678 euro. Het verschil met juli 2022 is maar liefst 20,8 procent.

Tweedehands auto nog aantrekkelijk?

Je zou zeggen dat het steeds minder aantrekkelijk wordt om een tweedehands auto te kopen, maar dat is slechts ten dele waar. Nieuwe auto’s stijgen ook in prijs en zijn nauwelijks nog te betalen. Een Toyota Aygo was er tien jaar geleden vanaf 9500 euro, nu kost de Aygo X minimaal 18.595 euro.

Drenthe is structureel de goedkoopste

Afijn, er zijn dus grote verschillen per provincie als het over de gemiddelde prijs van een tweedehands auto gaat. Drenthe is de goedkoopste, met een prijs van 14.137 euro, Overijssel de duurste, met maar liefst 24.256 euro.

In sommige provincies is de occasionprijs bovendien aan het dalen, zoals in Friesland, Gelderland en Groningen. In Utrecht kwam er in juli juist 6,6 procent bij.

Volgens Marktplaats is de vraagprijs in Drenthe echter structureel lager dan in andere provincies. En een flink stuk ook. De op een na goedkoopste provincie is Groningen, met gemiddeld 16.507 euro.

Gemiddelde vraagprijs in juli 2023

Overijssel – 24.256 euro Limburg – 24.019 euro Noord-Holland – 22.893 euro Noord-Brabant – 22.791 euro Zuid-Holland – 22.214 euro Zeeland – 21.855 euro Utrecht – 21.233 euro Flevoland – 21.100 euro Gelderland – 20.797 euro Friesland – 18.307 euro Groningen – 16.507 euro Drenthe – 14.137 euro