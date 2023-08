Deel dit: Share App Mail Tweet

Verzamelaars willen deze Maserati MCXtrema hebben

Rijke verzamelaars en raceliefhebbers opgelet. Maserati presenteert de MCXtrema, een exclusief circuitbeest dat illegaal is op de openbare weg.

De MCXtrema is gebaseerd op de MC20, die je wel op de weg mag rijden. Dat deden we dan ook. Zie de video van de supercar hier.

Maserati MCXtrema is niet straatlegaal

Terug naar de voor de straat illegale supercar. De Maserati MCXtrema heeft dezelfde aandrijflijn als de MC20. De 3,0-liter V6 voorzien van twee turbo’s levert in de racer 100 pk meer. Het totaalvermogen ligt, met dank aan nieuwe turbo’s, op 730 pk. De trekkracht bedraagt 730 Nm, hetzelfde al bij de ‘normale’ MC20. De zescilinder is gekoppeld aan een sequentiële versnellingsbak met zes verzetten.

De Maserati MCXtrema biedt meer dan enkel veel vermogen. De circuitauto is 5,2 meter lang en weegt slechts 1.300 kilo. Dit betekent 1,8 kilogram per pk.

Het gewicht is mede te danken aan het functionele en kale interieur. Zo vind je enkel een scherm in het stuur en is er geen mooie afwerking te vinden. Zelfs een bestuurdersstoel is optioneel. Een rolkooi en zespuntsgordels zijn echter wel standaard. Zo hoort een raceauto te zijn!

Ook het uiterlijk schreeuw snelheid. Met allerlei luchtgeleiders, -happers en een gigantische spoiler (natuurlijk van cabron fibre) kunnen race-liefhebbers niet anders dan jaloers zijn op de eigenaar van zo’n Maserati MCXtrema.

Ook voor verzamelaars

De Maserati MCXtrema is dus voor rijke (hobby)coureurs, maar ook verzamelaars en andere trouwe klanten konden aankloppen bij de Italianen voor een van de 62 exemplaren. Inmiddels zijn alle auto’s al verkocht voor naar verluidt zo’n 1,5 miljoen dollar per stuk.