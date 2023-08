Deel dit: Share App Mail Tweet

De gloednieuwe Mercedes-AMG GT is een omgekeerde Pinokkio

Als Pinokkio liegt wordt zijn neus langer. En dat kan voor de nieuwe Mercedes-AMG GT maar één ding betekent: dat-ie goudeerlijk is. Zijn neus is nu immers een stuk korter dan voorheen…

De tweede generatie Mercedes-AMG GT is onderhuids grotendeels gelijk aan de Mercedes SL. Zijn uiterlijk is, wat ons betreft, iets beter in balans dan dat van zijn voorganger, de C190. Die had een ontzettende lange motorkap en een kort, afgekapt kontje.

Mercedes-AMG GT met traditioneler silhouet

Deze AMG GT komt voor de dag met een traditioneler coupésilhouet. Zijn motorkap en portieren kunnen worden uitgewisseld met de SL, maar voor de rest is alles anders. In vergelijking met het vorige model is zijn neus korter geworden en zijn achterzijde iets langer.

Opvallend is dat zijn Panamericana-grille, zoals Mercedes hem noemt, groter lijkt dan hij eigenlijk is. Met een dikke zwarte rand wordt de ‘gapende mond’ doorgetrokken naar onderen, waardoor hij meer lijkt op die van de AMG GT Black Series uit 2021.

Optioneel met twee kleine zitjes achterin

In vergelijking met het vorige model is de AMG GT groter en ruimer geworden. Voor het eerst heeft hij nu twee (optionele) achterzitjes. Verwacht daar niet te veel van, volgens Mercedes zijn ze alleen geschikt voor kinderen of volwassenen van maximaal 1,50 meter.

De stoeltjes kunnen ook worden omgeklapt, waardoor de bagageruimte van 321 liter in een keer wordt vergroot naar 675 liter. Daarmee kunnen we de AMG GT dus met recht een gran turismo noemen, aangezien hij prima geschikt is voor lange reizen.

Twee versies, allebei met twinturbo V8

Er zijn voorlopig twee versies van de Mercedes-AMG GT, beide met een 4,0-liter twinturbo V8, negentraps automaat en vierwielaandrijving. De eerste is de 55, die 476 pk en 700 Nm sterk is. Daarboven staat de 63 met 585 pk en 800 Nm.

Voor de 55 geeft Mercedes een 0-100-tijd van 3,9 seconden op en een top van 295 km/h. De 63 is een stuk sneller en heeft slechts 3,2 seconden nodig om de honderd te bereiken. Hij houdt pas bij 315 km/h op met accelereren.

Ook Mercedes-AMG GT met viercilinder

Waarschijnlijk komt er nog een variant van de Mercedes-AMG GT. De SL is er namelijk ook als 43, met een 381 pk en 480 Nm leverende viercilinder turbomotor.