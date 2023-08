Deel dit: Share App Mail Tweet

De Lotus Type 66 is een kliekje dat al 53 jaar in de koelkast lag

Na Bentley en Jaguar heeft ook Lotus uitgevonden dat steenrijke verzamelaars maar wat graag betalen voor opgewarmde kliekjes. Deze Lotus Type 66 is een racewagen uit 1970, die nooit heeft geracet. Sterker nog, drieënvijftig jaar geleden bestonden er alleen maar technische tekeningen van.

Lotus boekte in de jaren zeventig enorme successen in de Formule 1. Oprichter Colin Chapman raakte echter ook geïnteresseerd in de Canadees Amerikaanse Can-Am Series, waarin hij het wilde opnemen tegen de rivalen van McLaren, Porsche, Ferrari en Lola.

Lotus Type 66 niet verder dan tekentafel

Deze Lotus Type 66 had in 1970 aan de start van het Can-Am-kampioenschap moeten verschijnen, maar kwam niet verder dan de tekentafel. Tot nu, want Lotus heeft besloten om de Type 66 alsnog te gaan bouwen, drieënvijftig jaar later.

Jaguar en Bentley doen precies hetzelfde

De kleine Engelse fabrikant, die onder het Chinese Geely eindelijk financiële armslag heeft, is niet de eerste die een dergelijk geintje uithaalt. Jaguar verdient goed aan het weer in productie nemen van de E-Type en D-Type. Bentley vermarkt handig zijn racewagens uit de jaren twintig en dertig.

Dat Bentley dat doet is controversieel onder verzamelaars, die bang zijn dat de waarde van de echte oudjes verwatert door de nieuwe aanwas. Lotus zal daar geen last van hebben, want de Type 66 was er nooit.

Ouderwetse achtcilinder met stoterstangen

Hij ziet er spectaculair uit, met zijn extreme wigvorm, open cockpit en enorme inlaatkelken op de achtersteven. Daaronder ligt een ouderwetse V8 met stoterstangen, die door moderne toevoegingen maar liefst 841 pk en 746 Nm levert.

Lotus Type 66 is een mix van oud en nieuw

De ontwikkelaars van Lotus hebben ook aan de vorm van de carrosserie gesleuteld. Die is met moderne technologie beter te berekenen dan in 1970, dus genereert de Type 66 nu een stuk meer downforce dan oorspronkelijk het geval zou zijn, zo’n 800 kilo bij 240 km/h.

Eigenlijk is de Lotus Type 66 een delicate mix van oud en nieuw. Zijn koets is van koolstofvezel en de brandstoftank is verder naar binnen gerplaatst voor de veiligheid. Stuurbekrachtiging, race-ABS, een sequentiële transmissie en anti-stall-systeem maken het de bestuurder wat makkelijker.

Zoveel kost de ‘oude’ Can-Am-racer nu

Straatlegaal is de Type 66 natuurlijk niet. Lotus belooft echter dat hij op een circuit even snel is als een moderne GT3-raceauto. Er worden slechts tien exemplaren van de nieuwe oude Can-Am-racer gebouwd. Ze kosten ten minste 1,2 miljoen euro per stuk.