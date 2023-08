Deel dit: Share App Mail Tweet

In welke auto rijdt StreetGasm-oprichter Maurice Hartsuiker zelf eigenlijk?

StreetGasm is een toertocht waaraan de snelste, duurste en mooiste supercars meedoen. Maar in welke auto’s rijdt oprichter Maurice Hartsuiker zelf eigenlijk?

Deze en vier andere vragen stelden we de petrolhead. In elke editie van het Autovisie Magazine leggen we dezelfde vijf vragen voor aan een bekendheid uit de auto- of motorsportwereld. De editie met Dumpert-presentatrice Sylvana IJsselmuiden lees je hier.

1. Wat was je eerste auto?

Een Opel Calibra met 2,0-liter zestienklepper uit 1991. Mijn ouders reden altijd Opel en kregen eens een Calibra mee als leenauto. Ik dacht: die wil ik als eerste auto en dat lukte.

2. In welke auto rijd je nu?

Sinds kort heb ik de nieuwe BMW M2. Daarnaast rijd ik nog een Nissan GT-R en een McLaren 600LT Spider. Die laatste is echt van een andere orde en daarmee absoluut m’n favoriet.

3. Wat is je absolute droomauto?

Je moet altijd iets te wensen overhouden. Veel mensen om mij heen hebben super- en zelfs hypercars, maar een auto zo exotisch als een Koenigsegg heeft niemand. Dat blijft de ultieme droom.

4. Wat is een unieke autoherinnering die je altijd bij zal blijven?

Dankzij StreetGasm heb ik al talloze onvergetelijke dingen meegemaakt. Zo kwam ik ooit met een Porsche 911 GT3 RS zonder benzine te staan in een Roemeens dorpje. De locals hielpen ons gelukkig uit de brand. Verder is het altijd mooi om te zien hoe blij toeschouwers worden van deze auto’s.

5. In welke auto wil je nooit gezien worden?

Ik gruwel van een Tesla, want ik ben anti-elektrisch. Op elektriciteit moet je koken. Ik blijf me er dan ook tegen verzetten zolang ik kan.