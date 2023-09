Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Lamborghini Lanzador veel te vroeg is

Na de introductie van zijn eerste plug-in hybride, de Revuelto, pakt Lamborghini door. Maar deze Lamborghini Lanzador is veel te vroeg.

Over vijf jaar komt de eerste elektrische supersportwagen van het merk op de markt. Deze Lanzador is er een eerste voorproefje van.

Waarom komt de Lamborghini Lanzador zo vroeg?

Het uiteindelijke productiemodel verschijnt immers pas in 2028. Stephan Winkelmann, topman van Lamborghini, heeft antwoord op die vraag. “We betreden een nieuw segment en daarom is het goed om de markt daar alvast op voor te bereiden, mensen te laten wennen aan het idee.”

Volgens Winkelmann gaat Lamborghini de komende vijf jaar gebruiken om meningen te verzamelen en een eigen identiteit te ontwikkelen voor zijn eerste EV. “Want zoals de Lanzador er nu bij staat, komt-ie mogelijk echt op de markt. Hij is “een concrete visie” op een vierde modelreeks, aldus Lamborghini: een vierzits coupé met de grondspeling van een SUV.

Op ons komt de Lamborghini Lanzador over als een mix tussen twee al wat oudere concept-cars, de Estoque uit 2008 en de Urus uit 2010. Hij oogt voor een Lamborghini erg clean, zonder al te veel rare vouwen, hoeken en gaten.

Nog geen specificaties

Specificaties geeft het merk nog niet. We weten alleen dat de Lanzador vierwielaandrijving heeft, met actieve torque vectoring op de achteras en twee elektromotoren, die samen meer dan 1.362 pk leveren (Lamborghini drukt het vermogen uit als 1 megawatt).

Verder wordt er gesproken over een high-performancebatterij van een nieuwe generatie, die garant zou staan voor een grote actieradius. Stephan Winkelmann heeft al laten vallen dat die minimaal 480 kilometer wordt.

Van belang is daarbij dat de Lanzador beschikt over variabele, actieve aerodynamica-elementen. Die zorgen voor zo veel mogelijk neerwaartse druk in bochten en zo weinig mogelijk luchtweerstand op rechte stukken, afhankelijk van de gekozen rijmodus: Urban of Performance.

De Lanzador is uitgerust met onder meer een in- en uitschuivende frontsplitter, afsluitbare inlaatkanalen en bewegende ‘airblades’ op de flanken en in de achterdiffuser. Om de ongetwijfeld loodzware Lanzador zo wendbaar mogelijk te maken, past Lamborghini adaptieve luchtvering en mee- en tegensturende achterwielen toe. Nieuw is ook het Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata-systeem (LDVI), dat de rijdynamiek van de auto nog nauwkeuriger kan aanpassen dan in de huidige Lamborghini-modellen gebeurt, mede omdat het werkt met veel meer sensoren en actuatoren.

Lamborghini Lanzador net zo praktisch als een Urus

De 1,5 meter hoge Lanzador is korter dan de Urus (Lamborghini meldt niet hoeveel), maar zou net zo praktisch moeten zijn. Zo kunnen de stoelen op de tweede zitrij worden neergeklapt, waardoor in de kofferruimte een grote, niet geheel vlakke laadvloer ontstaat.

Voorin heeft zowel de bestuurder als de passagier een scherm voor de neus. De middentunnel ligt als een brug hoog tussen de twee personen in. Zoals dat tegenwoordig hoort in een studiemodel (en productieauto’s) zijn veel van de gebruikte afwerkingsmaterialen duurzaam geproduceerd.

Een deel van het dashboard, de stoelen en de deurpanelen is bekleed met Italiaans merino-wol, maar de stiksels zijn van gerecycled nylon en plastic uit de oceaan. Verder past Lamborghini gerecycled koolstofvezel toe en stoelschuim gemaakt van oude PET-flessen.