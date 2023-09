Deel dit: Share App Mail Tweet

3 cabrio-occasions met een zescilinder voor minder dan 15.000 euro

Een cabrio is, met het slechte weer net achter de rug en een winter in het verschiet, misschien wel het laatste waar je nu aan denkt. Toch kan je aankomende week nog even genieten van de zon. Daarom zetten we een paar heerlijke occasions op een rij voor misschien wel de laatste zonnige dagen van het jaar.

Je kunt natuurlijk gaan voor de welbekende Mazda MX-5 of de betaalbare Fiat Barchetta. Niet dat we die afraden, maar voor 15.000 euro kan je ook auto’s met twee cilinders meer krijgen.

1. BMW Z4 Roadster (2002 – 2008)

Achterwielaandrijving, een zescilinder in de neus, een handbak en een goed stuurgevoel. De BMW Z4 voldoet aan alle eisen van een echte Beierse roadster.

De absolute topmotorisering is de 3.0-liter zes-in-lijn die goed is voor 265 pk. Van 0 naar 100 kilometer per uur sprint het model in 5,7 seconden en bij een topsnelheid van 250 kilometer per uur grijpt de elektronische begrenzer in.

Autovisie vindt zo’n Z4 uit 2003 met net geen 189.000 kilometer ervaring. De verkoper vraagt voor de Duitse roadster net geen 14 mille.

Nissan 350Z Roadster (2003 – 2009)

Ook de Nissan 350Z beschikt over een heerlijke zescilinder, alleen heeft de Japanner 500cc meer slagvolume dan de BMW. De krachtcentrale is met drie vermogens geleverd: 280, 300 en 313 pk. Voor minder dan 15.000 euro koop je eigenlijk altijd de 280 pk-variant. Deze versie sprint van 0 naar 100 kilometer per uur in 6,4 seconden en is begrensd op 250 kilometer per uur.

Leuk feitje: deze motor lepelde concern-genoot Renault ook in bijvoorbeeld de grote Espace.

Hoewel het merendeel van de 350Z occasions met open dak meer dan 15 mille kost, vindt Autovisie een exemplaar voor net geen 15 mille. Deze roadster komt uit 2006 en heeft ruim 128.000 kilometer op de teller staan.

Porsche Boxster (1996 – 2004)

Ja, voor minder dan 15 mille kun je een echte Porsche met zescilinder als occasion rijden. Het gaat dan om de eerste generatie Boxster, die soms ook wel de ‘poor man’s Porsche’ genoemd wordt.

Er kwamen uiteindelijk drie zescilinders op de markt. In de beginjaren was er de 2,5-liter met 204 pk. In 1999 werd deze vervangen door de 2,7-liter met 220 pk en kwam er een 252 pk sterke 3,2-liter boxermotor voor de S-uitvoering. Autovisie-redacteur Peter Hilhorst neemt je mee in de Porsche Boxster die wel het gevoel geeft van de 911, maar een stuk aantrekkelijker geprijsd is.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Autovisie vindt een Porsche Boxster occasion uit het jaar 2000 met iets meer dan 180.000 kilometer op de teller. De cabrio heeft de 3,2-liter zescilinder aan boord en staat te koop voor 14.900 euro.