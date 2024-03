Deel dit: Share App Mail Tweet

Occasion – Van deze open sportauto voor 10.000 euro word je blij

De lente is begonnen! Ineens bekruipt je het gevoel hoe fijn het zou zijn in een ópen auto te rijden. Gelukkig hebben we dé ideale occasion voor je: een Mazda MX-5 voor 10.000 euro.

Het occasionsaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een leuke cabrio voor 10.000 euro. Vind je de Mazda MX-5 een cliché of heb je liever vier stoelen, wacht dan op donderdag of zaterdag. Dan hebben we twee andere voor je.

Mazda MX-5 (2006 – 2015)

Het is bijna een voor de hand liggende keuze als je open wilt rijden, een Mazda MX-5! Naast de normale roadster-modellen heeft de MX-5 in de derde en vierde generatie ook een variant met een wegklapbare hardtop.

Belangrijk verschil met de concurrenten is dat de Mazda een pure tweezitter is, een echte sportwagen. Daarbij hoort een lage zit en instap en zo’n Mazda stuurt als ‘een scheermes’, met een overdosis rijplezier voor wie er van houdt.

De bagageruimte is met 150 liter inhoud wel heel bescheiden. Gemiddeld is met een 1,8 best 1 op 12 te rijden. Een mooi aanbod is de zwarte 1.8 ‘Touring’ (2008, 131.000 km) voor € 9.550 bij een autobedrijf in Oosterwolde.

Let hier op bij deze occasion

Het is bijna voorspelbaar. Deze derde generatie van de MX-5 is kwalitatief even goed en daardoor even betrouwbaar als de meeste Japanse auto’s. Er kàn altijd iets stuk gaan, al is het maar door een fout van de bestuurder, maar er zijn géén vaker optredende euvels bij de MX-5 bekend.

Feit is wel dat àls er iets kapotgaat, de onderdelenprijzen niet mals zijn, maar dat komt gewoon door de geringe vraag en imitatie-onderdelen zijn er logischerwijs ook niet.